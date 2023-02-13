«Меня с ней не было в эту ночь»: хавбек «Сочи» Нобоа отверг обвинения в избиении своей девушки

Кевиам Касо, девушка полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа, обвинила его в насилии. По словам Касо, эквадорец избил её после того, как она уличила его в измене в одном из отелей в Дубае. Девушка также обнародовала свою фотографию, на которой видны кровоподтёки на лице и теле. Сам Нобоа отрицает обвинения и утверждает, что его подруга в ночь происшествия находилась не с ним.

Нешуточный скандал разгорелся вокруг эквадорского футболиста «Сочи» Кристиана Нобоа. Его девушка Кевиам Касо во время прямого эфира на своей странице в одной из социальных сетей заявила, что застала футболиста с двумя проститутками в дубайском отеле, после чего Кристиан избил её.

Касо сказала, что спортсмен ударил её более десяти раз. Причём, по её словам, подобное случалось и раньше. Впоследствии девушка удалила запись эфира из аккаунта, но оставила короткое видео и свою фотографию, на которой видны ссадины и кровоподтёки на лице и руках.

Касо также опубликовала эмоциональную запись, адресованную обидчику, однако не назвала в ней имени.

«Мне не стыдно ни за один из ударов, которые ты мне нанёс, любовь моя! Мне стыдно за то, что я столько времени замалчивала твоё насилие и жестокое обращение во всех возможных формах. Ты причинял мне боль, а я всегда убеждала себя, что всё изменится. На самом деле мне стыдно, что я сама себе причиняла боль, отдавая каждую секунду моей жизни человеку, у которого единственная цель — беспорядочная половая жизнь и всякая банальщина. Человеку, который не испытывает любви ни к кому и ни к чему, даже к самому себе», — написала девушка.

Она подчеркнула, что решила обнародовать произошедшее с ней, чтобы предостеречь других.

«Благодаря всем тем, кто тысячу раз наблюдал все эти жестокие обращения со стороны моего возлюбленного и молчал, я понимаю, что должна была открыть глаза и принять это единственное решение. И я предаю это огласке, чтобы никто не попал в этот порочный круг с обидчиком. Если он делает это один раз, то сделает и тысячу раз, и с каждым разом будет становиться всё хуже. Пожалуйста, не позволяйте этого», — добавила пострадавшая.

Кевиам призналась, что, пройдя через эту ситуацию, испытывает не только физическую, но и моральную боль. «Это не просто побои. Мы ломаемся изнутри. Не все мы из камня. Я не утрачу своей сущности, любовь моя. Я всё ещё верю в любовь, в любовь навсегда. Ничто не ранит моё сердце. Даже человек, которого я безумно любила и который меня разрушил», — говорится в сообщении Касо.

После появления этой публикации Нобоа вскоре закрыл комментарии в собственном аккаунте, а позднее опроверг обвинения в свой адрес.

«Она была пьяная и злая. Меня с ней не было в эту ночь. Я был в другом отеле в Дубае. Я никому не изменял и никого не бил. Все знают, что я не такой человек. Я всегда добр к людям. Это очень сложная ситуация, я бы никому не пожелал в ней оказаться», — приводит слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Судя по публикациям в соцсетях, предыдущий вечер Нобоа и Касо провели вместе. Футболист выкладывал видео из ресторана с видом на башню Бурдж-Халифа. На записи видно, что он сидит за одним столом с Кевиам, которая находится в прекрасном расположении духа и пританцовывает под музыку. Что произошло дальше, пока остаётся неясным.

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Кристиан Нобоа выступает в России с 2007 года. До «Сочи» полузащитник сборной Эквадора играл за «Рубин», «Динамо», «Ростов» и «Зенит». Ранее он был женат на россиянке Ольге Романовой, которая родила ему двоих сыновей. Об их расставании стало известно в 2018 году.

Комментируя обвинения в адрес бывшего супруга, Ольга подчеркнула, что за восемь с половиной лет совместной жизни никогда не видела его агрессивным и не слышала, чтобы кто-то из окружающих обвинял его в подобном поведении.

«Он никогда не поднимал руку на меня, и я никогда не слышала, чтобы он так поступал по отношению к другим людям. Более того, за столько лет совместной жизни в мой адрес не было оскорблений. Даже «дура» в мой адрес ни разу не прозвучало», — написала Романова.

Также Ольга отметила ещё один показательный момент, который, по её мнению, поможет сформировать мнение о футболисте: после развода она продолжала вместе с детьми переезжать в те города, где играет Кристиан.

«Разве это было бы возможно, если бы он был тем, кто оскорблял или применял насилие и давление по отношению ко мне или другим людям? Я знаю его очень хорошо. В разных ситуациях. Мы смогли достойно расстаться, без привлечения средств массовой информации, максимально оберегая себя и наших детей. Расстаться в хороших отношениях, которые поддерживаем по сей день. Отношения, которые с первого дня и по сегодняшний наполнены уважением к тому, что было между нами, к нашим детям и к тому, что есть сейчас», — заключила бывшая супруга игрока.

Что касается Касо, то с ней Нобоа познакомился после разрыва с Романовой. В одном из интервью девушка рассказывала, что первая встреча с футболистом произошла в самолёте, который направлялся из его родного Гуаякиля в Панаму.

«У нас были соседние места, и разговор завязался сам собой. Два часа пролетели незаметно. Было такое чувство, что мы знакомы уже много лет. После наше общение продолжилось уже в переписках и телефонных звонках. Кристиан пригласил меня присоединиться к его отпуску с детьми в Пунта-Кане. И, знаете, я согласилась. Вот так и началась наша история», — делилась Кевиам.

Она также признавалась, что сразу почувствовала в Кристиане родственную душу. Впоследствии девушка переехала к футболисту в Сочи, продолжая при этом вести бизнес по экспорту креветок и бананов в Европу и Южную Америку. Кроме того, в Эквадоре у подруги футболиста был автопарк грузовиков для межрегиональных перевозок. Известно также, что у Касо трое детей, а по образованию она адвокат, хотя по профессии никогда не работала.

Планирует ли Кевиам обращаться по поводу произошедшего в правоохранительные органы, не сообщается.