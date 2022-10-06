«Я больше не буду молчать и терпеть»: девушка футболиста «Балтики» Гогричиани обвинила его в насилии

Футболиста калининградской «Балтики» Гочу Гогричиани обвинила в насилии его девушка Кристина Куддус. По её словам, 2 октября бывший возлюбленный сломал ей нос, причём он и ранее неоднократно применял силу. В связи с произошедшим Куддус дважды вызывала наряд полиции. В клубе инцидент пока не комментируют. Как отметил генеральный директор команды Кирилл Волженкин, ведётся внутреннее расследование. На время служебной проверки игрок отстранён от тренировочного процесса с основным составом «Балтики».

Личная жизнь спортсменов далеко не всегда бывает гладкой. Однако сообщение, опубликованное в четверг, 6 октября, в одном из спортивных Telegram-каналов, просто шокировало болельщиков. Фитнес-эксперт Кристина Куддус заявила, что футболист «Балтики» Гоча Гогричиани, с которым она встречалась, избил её. В подтверждение своих слов она предоставила фото с разбитым носом.

«Я не могу назвать его человеком, он неоднократно избивал меня, но сейчас это перешло все границы. Я больше не буду молчать и терпеть. Он сломал мне нос. Намеренно. Я вернулась после операции, у меня был гипс — и он снова травмировал мне его. Вдавливал рукой со всей силы всем весом, стоя надо мной, также с ноги бил со всей силы по другим частям тела. На бедре огромная гематома, душил меня, угрожал, что задушит. Скажите, разве он достоин быть членом команды, разве это не позор для спортсмена?» — написала девушка в Telegram-канал «ФНЛ с Ильёвым».

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По словам Куддус, после того как она вернулась из больницы, Гогричиани напал на неё второй раз, хотя обещал спокойно поговорить в общей квартире.

«Он снова ударил меня по носу, снова пошло кровотечение. Я успела вызвать полицию, после чего пыталась снять видео и написать друзьям о произошедшем. Чтобы я ничего не успела никому рассказать, в том числе в соцсетях, он разбил мне телефон», — добавила пострадавшая.

Таким образом, девушка осталась без контактов в незнакомом городе. При этом, по словам Куддус, в клубе пытались скрыть происходящее, чтобы ситуация не вызвала большого общественного резонанса.

«У меня есть скрины переписки с пресс-атташе «Балтики» Александром Строком. Он сообщил, что будут приняты меры и его накажут. И ничего абсолютно! Более того, удаляют комментарии из групп, запрещают в команде обсуждать ситуацию. Я прошу, помогите мне добиться справедливости!» — заявила Кристина.

В то же время, по её словам, Гогричиани убеждает коллег по «Балтике», что травмы девушка получила не по его вине.

«Он пытается перед всеми там выставить меня неадекватной дурой, рассказывает всем сказки, что он «случайно». Разве девушка, которая в отношениях с ним и полностью занимается его жизнью и карьерой, будет дважды вызывать наряд полиции, писать заявления и снимать побои, если он «случайно» задел меня? И гематома у меня на всё бедро тоже, наверное, «случайно»? «Случайно» с мячом перепутал… Ну разве это не абсурд?» — отметила Кристина.

Также Куддус рассказала, что была для Гогричиани не только девушкой, но и агентом и личным тренером. Кристина — бывшая гандболистка, а сейчас — фитнес-эксперт. Она полностью отвечала за питание и физические нагрузки игрока параллельно с занятиями в команде. Кроме того, по словам девушки, именно она настояла на переезде в Калининград, хотя у Гочи также было предложение от сербского клуба.

В «Балтике» давать оценку действиям Гогричиани пока не стали. Как заявил генеральный директор клуба Кирилл Волженкин, обстоятельства инцидента изучаются.

«Сейчас проводится расследование, поэтому каких-то официальных комментариев до итогов этого расследования я давать не хочу. Я считаю, что неправильно говорить что-то, ориентируясь на слухи. Нужно всё проверить и выяснить, потому что есть разные версии событий», — приводит слова Волженкина «Спорт-Экспресс».

На время служебной проверки футболист был отстранён от тренировочного процесса с основной командой. В то же время в УМВД России по Калининградской области подтвердили RT, что Куддус действительно обращалась в полицию.

«Поступило заявление, которое было зарегистрировано в установленном законом порядке. Назначено проведение проверки. По её результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили в правоохранительных органах.

Отец футболиста Гоча Гогричиани — старший, в свою очередь, пообещал, что его сын подаст в суд на девушку.

«Единственное, что пострадало, это её телефон. Она сначала сломала телефон Гочи, он в ответ разбил второй. В данной ситуации пострадал телефон. При чём здесь она? Пойти на мирное соглашение? Какое может быть мирное соглашение, если она на всю страну уже про это рассказала?.. Такое впечатление, что она целенаправленно хочет испортить ему жизнь и требовать деньги. Надеюсь, что вы поверите пацану и эта история не скажется на его будущем. Гоча просто хочет играть в футбол», — приводит его слова «Матч ТВ».

Гогричиани перебрался в «Балтику» из ЦСКА, воспитанником которого является. В прошедшем сезоне он выступал за «Текстильщик», где стал лучшим бомбардиром команды. Форвард забил восемь мячей и сделал одну голевую передачу. Однако в новом коллективе результативными действиями он пока не отметился.

К сожалению, футболисты нередко проявляют агрессию при общении с противоположным полом. В начале января нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд был арестован по подозрению в изнасиловании и избиении своей девушки Харриет Робсон. Она выложила в социальные сети фото с разбитой губой и синяками, а также аудиозаписи. На их основании игрока и задержала полиция. На время разбирательства он освобождён под залог.