The Mirror: футболист клуба Бундеслиги арестован на Ибице по подозрению в изнасиловании

Неназванный футболист клуба немецкой Бундеслиги арестован на Ибице по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки.

Об этом сообщает The Mirror.

По данным источника, предполагаемая жертва обратилась в полицию, где рассказала о сексуальном насилии со стороны двух мужчин на вилле в муниципалитете Сан-Хосе.

Отмечается, что на данный момент идёт слушание, на котором решится, должны ли подозреваемые быть освобождены под залог в ожидании продолжения уголовного расследования или их надо заключить под стражу.

Ранее сообщалось, что суд Альмерии приговорил нападающего испанской «Сельты» Санти Мину к четырём годам лишения свободы за изнасилование.