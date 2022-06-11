The Mirror: футболист клуба Бундеслиги арестован на Ибице по подозрению в изнасиловании
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Об этом сообщает The Mirror.
По данным источника, предполагаемая жертва обратилась в полицию, где рассказала о сексуальном насилии со стороны двух мужчин на вилле в муниципалитете Сан-Хосе.
Отмечается, что на данный момент идёт слушание, на котором решится, должны ли подозреваемые быть освобождены под залог в ожидании продолжения уголовного расследования или их надо заключить под стражу.
Ранее сообщалось, что суд Альмерии приговорил нападающего испанской «Сельты» Санти Мину к четырём годам лишения свободы за изнасилование.