Marca: футболист «Сельты» Мина приговорён к четырём годам тюрьмы за изнасилование

Суд Альмерии приговорил нападающего испанской «Сельты» Санти Мину к четырём годам лишения свободы за изнасилование.

Как сообщает Marca со ссылкой на версию прокуратуры, в июне 2017 года Мина недалеко от ночного клуба вступил в сексуальный контакт с женщиной без её согласия в машине своего друга Давида Голдара. Причём сторона обвинения запрашивала изначально восемь лет заключения для игрока. Голдара при этом суд оправдал.

Кроме того, Мина обязан выплатить потерпевшей компенсацию в размере €50 тыс., а на протяжении 12 лет ему будет запрещено приближаться к жертве ближе чем на 500 м.

26-летний Мина в этом сезоне провёл за «Сельту» 36 матчей, забил девять мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Мине грозит восемь лет тюрьмы за изнасилование.