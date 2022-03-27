Diario Sport: футболисту «Сельты» Мине грозит восемь лет тюрьмы за изнасилование

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Нападающий испанской «Сельты» Санти Мина подозревается в применении сексуального насилия.

Как сообщает Diario Sport, судебные заседания пройдут с 28 по 31 марта.

По версии прокуратуры, 16 июня 2017 года Мина прошёл в фургон своего друга Давида Голдара, когда он находился там с женщиной. Далее обвиняемый предложил ей «кое-что сделать», но она отказалась. В итоге спортсмен вышел из фургона, но затем вернулся и изнасиловал женщину.

Согласно показаниям потерпевшей, она до сих пор из-за этого находится в депрессии и страдает от хронического посттравматического расстройства.

В итоге сторона обвинения требует приговорить Мину к восьми годам лишения свободы, запретить приближаться к потерпевшей менее чем на 500 метров в течение десяти лет, а также назначить испытательный срок продолжительностью в десять лет.

26-летний Мина в этом сезоне провёл за «Сельту» 31 матч, забил девять мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что задержанного в Москве бойца Максима Новосёлова подозревают в изнасиловании.

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