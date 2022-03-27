Baza: задержанного бойца Новосёлова подозревают в изнасиловании

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Российский боец смешанного стиля Максим Новосёлов подозревается в изнасиловании девушки.
Baza: задержанного бойца Новосёлова подозревают в изнасиловании
  • РИА Новости

Как сообщает Telegram-канал Baza, боец познакомился с девушкой в ночном клубе «Руки вверх» в подмосковных Мытищах.

Позже пострадавшая позвонила в полицию и рассказала, что они с подругой были похищены группой мужчин. По словам девушки, она подверглась сексуальному насилию.

В прошлом Новосёлов уже отбывал тюремный срок. В 1993 году он был осуждён за убийство и пробыл в местах лишения свободы 14 лет.

Ранее сообщалось, что российского бойца MMA Новосёлова задержали в Москве после возвращения с Украины.

 

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