Российского бойца MMA Новосёлова задержали в Москве после возвращения с Украины
- РИА Новости
«Был задержан полицейскими и доставлен в участок по непонятной причине», — приводит слова Новосёлова РИА Новости.
Позднее в интервью каналу «Матч ТВ» спортсмен предположил, что его могли задержать из-за видео, которые он снимал на востоке Украины. Он вернулся в Россию накануне.
«На самом деле то, что произошло сегодня, — из-за поездки на Украину. Я думаю, кому-то не понравились мои новости, мои рассказы», — заявил Новосёлов.
Он также назвал произошедшее подставой и допустил, что у России есть внутренние враги.
Новосёлов является чемпионом Европы по самбо, а в MMA на его счету 11 побед, два поражения и одна ничья.
Ранее сообщалось, что американскую баскетболистку Бриттни Грайнер задержали в Шереметьеве из-за перевозки наркотиков.