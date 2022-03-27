Российского бойца MMA Новосёлова задержали в Москве после возвращения с Украины

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Российский боец смешанного стиля Максим Новосёлов сообщил, что был задержан в Москве сотрудниками правоохранительных органов.
Российского бойца MMA Новосёлова задержали в Москве после возвращения с Украины
  • РИА Новости

«Был задержан полицейскими и доставлен в участок по непонятной причине», — приводит слова Новосёлова РИА Новости.

Позднее в интервью каналу «Матч ТВ» спортсмен предположил, что его могли задержать из-за видео, которые он снимал на востоке Украины. Он вернулся в Россию накануне.

«На самом деле то, что произошло сегодня, — из-за поездки на Украину. Я думаю, кому-то не понравились мои новости, мои рассказы», — заявил Новосёлов.

Он также назвал произошедшее подставой и допустил, что у России есть внутренние враги.

Новосёлов является чемпионом Европы по самбо, а в MMA на его счету 11 побед, два поражения и одна ничья.

Ранее сообщалось, что американскую баскетболистку Бриттни Грайнер задержали в Шереметьеве из-за перевозки наркотиков.

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