Американскую баскетболистку Грайнер задержали в Шереметьеве из-за перевозки наркотиков

Двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу из США Бриттни Грайнер, выступающую за екатеринбургский УГМК, арестовали в Подмосковье.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на таможню аэропорта Шереметьево, её задержали по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло.

Спортсменку остановили в аэропорту во время прохождения зелёного коридора. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы — картриджи для электронной нагревательной системы.

«Проведённый таможенный досмотр перемещаемой гражданкой США ручной клади подтвердил наличие вейпов с жидкостью со специфическим запахом, а экспертом установлено, что жидкость является наркотическим средством (масло каннабиса)», — заявили на таможне.

По статье о контрабанде наркотических веществ Грайнер грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что управление национальной политики по контролю над наркотиками США (ONDCP) одобрило второй транш своего годового взноса Всемирному антидопинговому агентству (WADA).