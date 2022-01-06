WADA получило $1,3 млн от США

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Управление национальной политики по контролю над наркотиками США (ONDCP) одобрило второй транш своего годового взноса Всемирному антидопинговому агентству (WADA).
WADA получило $1,3 млн от США
  • AP

«Я приветствую решение ONDCP выделить второй транш своего годового взноса в 2021 году в WADA», — цитирует пресс-служба WADA президента агентства Витольда Баньку.

Он назвал помощь США наглядной демонстрацией поддержки правительством этой страны глобальной совместной миссии WADA по борьбе с допингом в спорте.

Вместе с тем Банька подчеркнул, что WADA вместе со спортивным движением продолжит работать над созданием равных условий, на которых спортсмены со всего мира могут соревноваться честно и уверенно.

Ранее, в декабре 2021-го, ONDCP объявило о подготовки транша в размере $1,331 млн. Ежегодный взнос США составляет $2,931 млн.

Общий бюджет WADA в 2021 году составил $43,4 млн.

Ранее WADA назвало организации, которые смогут подать апелляцию на решение по РУСАДА.

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