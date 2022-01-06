WADA получило $1,3 млн от США

Управление национальной политики по контролю над наркотиками США (ONDCP) одобрило второй транш своего годового взноса Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

«Я приветствую решение ONDCP выделить второй транш своего годового взноса в 2021 году в WADA», — цитирует пресс-служба WADA президента агентства Витольда Баньку.

Он назвал помощь США наглядной демонстрацией поддержки правительством этой страны глобальной совместной миссии WADA по борьбе с допингом в спорте.

Вместе с тем Банька подчеркнул, что WADA вместе со спортивным движением продолжит работать над созданием равных условий, на которых спортсмены со всего мира могут соревноваться честно и уверенно.

Ранее, в декабре 2021-го, ONDCP объявило о подготовки транша в размере $1,331 млн. Ежегодный взнос США составляет $2,931 млн.

Общий бюджет WADA в 2021 году составил $43,4 млн.

Ранее WADA назвало организации, которые смогут подать апелляцию на решение по РУСАДА.