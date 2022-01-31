Роналду, Погба, Рашфорд и Де Хеа отписались от Гринвуда в Instagram после обвинений в насилии

Короткая ссылка
Некоторые футболисты английского «Манчестер Юнайтед» отписались от одноклубника Мэйсона Гринвуда в Instagram после того, как его обвинили в домашнем насилии.
Роналду, Погба, Рашфорд и Де Хеа отписались от Гринвуда в Instagram после обвинений в насилии
  • © AP Photo/Rui Vieira

Как сообщает Daily Mail, от страницы форварда уже отписались Криштиану Роналду, Давид Де Хеа, Поль Погба, Маркус Рашфорд, Эдинсон Кавани, Фред и Джесси Лингард.

Напомним, что девушка футболиста Харриет Робсон опубликовала в своём Instagram несколько фото и видео, на которых показала многочисленные синяки и следы побоев на своём лице. Она написала, что это сделал Гринвуд. Также Робсон выложила аудиозапись, где её принуждают к сексуальному контакту. После этого Мэйсона арестовали.

В текущем сезоне Гринвуд провёл 24 матча за «Манчестер Юнайтед», на его счету шесть забитых мячей и две результативные передачи. 20-летний игрок является воспитанником манкунианцев, а дебютировал за основную команду в 2018 году. 

Ранее отец девушки Гринвуда заявил, что его дочь написала заявление в полицию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить