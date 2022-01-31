Роналду, Погба, Рашфорд и Де Хеа отписались от Гринвуда в Instagram после обвинений в насилии

Некоторые футболисты английского «Манчестер Юнайтед» отписались от одноклубника Мэйсона Гринвуда в Instagram после того, как его обвинили в домашнем насилии.

Как сообщает Daily Mail, от страницы форварда уже отписались Криштиану Роналду, Давид Де Хеа, Поль Погба, Маркус Рашфорд, Эдинсон Кавани, Фред и Джесси Лингард.

Напомним, что девушка футболиста Харриет Робсон опубликовала в своём Instagram несколько фото и видео, на которых показала многочисленные синяки и следы побоев на своём лице. Она написала, что это сделал Гринвуд. Также Робсон выложила аудиозапись, где её принуждают к сексуальному контакту. После этого Мэйсона арестовали.

В текущем сезоне Гринвуд провёл 24 матча за «Манчестер Юнайтед», на его счету шесть забитых мячей и две результативные передачи. 20-летний игрок является воспитанником манкунианцев, а дебютировал за основную команду в 2018 году.

Ранее отец девушки Гринвуда заявил, что его дочь написала заявление в полицию.