Отец девушки Гринвуда заявил, что его дочь написала заявление в полицию
«Любому отцу не хотелось бы узнать, что подобное произошло с его дочерью. Полиция уже знает о произошедшем: Харриет написала заявление. Она сказала, что её телефон был взломан. Мы посоветовали ей удалить всё, она сделала это, но было уже слишком поздно», — цитирует Робсона Mirror.
По его словам, дочь сейчас опустошена, так как изначально не хотела, чтобы её личная жизнь была выставлена на всеобщее обозрение.
«Гринвуд был частью нашей семьи два-три года. В последние несколько месяцев их отношения складывались не очень хорошо. Харриет тяжело из-за произошедшего», — добавил отец девушки.
Напомним, что Харриет Робсон опубликовала в своём Instagram несколько фото и видео, на которых показала многочисленные синяки и следы побоев на своём лице. Она написала, что это сделал Гринвуд.
В текущем сезоне Гринвуд провёл 24 матча за «Манчестер Юнайтед», на его счету шесть забитых мячей и две результативные передачи. 20-летний игрок является воспитанником манкунианцев, а дебютировал за основную команду в 2018 году.
Ранее сообщалось, что Гринвуд арестован из-за обвинений в домашнем насилии.