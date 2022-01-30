Отец девушки Гринвуда заявил, что его дочь написала заявление в полицию

Алан Робсон, отец Харриет Робсон, девушки нападающего английского «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, сообщил, что его дочь написала заявление в полицию.

«Любому отцу не хотелось бы узнать, что подобное произошло с его дочерью. Полиция уже знает о произошедшем: Харриет написала заявление. Она сказала, что её телефон был взломан. Мы посоветовали ей удалить всё, она сделала это, но было уже слишком поздно», — цитирует Робсона Mirror.

По его словам, дочь сейчас опустошена, так как изначально не хотела, чтобы её личная жизнь была выставлена на всеобщее обозрение.

«Гринвуд был частью нашей семьи два-три года. В последние несколько месяцев их отношения складывались не очень хорошо. Харриет тяжело из-за произошедшего», — добавил отец девушки.

Напомним, что Харриет Робсон опубликовала в своём Instagram несколько фото и видео, на которых показала многочисленные синяки и следы побоев на своём лице. Она написала, что это сделал Гринвуд.

В текущем сезоне Гринвуд провёл 24 матча за «Манчестер Юнайтед», на его счету шесть забитых мячей и две результативные передачи. 20-летний игрок является воспитанником манкунианцев, а дебютировал за основную команду в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Гринвуд арестован из-за обвинений в домашнем насилии.