Футболист МЮ Гринвуд арестован из-за обвинений в домашнем насилии

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд арестован по подозрению в изнасиловании и избиении своей девушки Харриет Робсон.

Как сообщает Daily Mail, игрок задержан полицией Большого Манчестера.

Напомним, что Робсон опубликовала в своём Instagram несколько фото и видео, на которых показала многочисленные синяки и следы побоев на своём лице. Она подписала, что это сделал Гринвуд.

В текущем сезоне Гринвуд провёл 24 матча за «Манчестер Юнайтед», на его счету шесть забитых мячей и две результативные передачи. 20-летний игрок является воспитанником манкунианцев, а дебютировал за основную команду он в 2018 году.

Ранее МЮ отстранил Гринвуда от матчей и тренировок после обвинений в его адрес.