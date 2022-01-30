Футболист МЮ Гринвуд арестован из-за обвинений в домашнем насилии
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Как сообщает Daily Mail, игрок задержан полицией Большого Манчестера.
Напомним, что Робсон опубликовала в своём Instagram несколько фото и видео, на которых показала многочисленные синяки и следы побоев на своём лице. Она подписала, что это сделал Гринвуд.
В текущем сезоне Гринвуд провёл 24 матча за «Манчестер Юнайтед», на его счету шесть забитых мячей и две результативные передачи. 20-летний игрок является воспитанником манкунианцев, а дебютировал за основную команду он в 2018 году.
Ранее МЮ отстранил Гринвуда от матчей и тренировок после обвинений в его адрес.