МЮ отстранил Гринвуда от матчей и тренировок после обвинений в его адрес

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением относительно обвинений в адрес нападающего команды Мэйсона Гринвуда.

«Мэйсон Гринвуд отстранён от тренировок и от участия в матчах на неопределённый срок», — приводит текст заявления клуба журналист Фабрицио Романо в Twitter.

В текущем сезоне Гринвуд провёл 24 матча за «Манчестер Юнайтед», на его счету шесть забитых мячей и две результативные передачи. 20-летний игрок является воспитанником манкунианцев, а дебютировал за основную команду он в 2018 году.

Ранее девушка Гринвуда обвинила футболиста в домашнем насилии.