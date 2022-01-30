МЮ отстранил Гринвуда от матчей и тренировок после обвинений в его адрес

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Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением относительно обвинений в адрес нападающего команды Мэйсона Гринвуда.
МЮ отстранил Гринвуда от матчей и тренировок после обвинений в его адрес
  • ©Visionhaus/Getty Images

«Мэйсон Гринвуд отстранён от тренировок и от участия в матчах на неопределённый срок», — приводит текст заявления клуба журналист Фабрицио Романо в Twitter.

В текущем сезоне Гринвуд провёл 24 матча за «Манчестер Юнайтед», на его счету шесть забитых мячей и две результативные передачи. 20-летний игрок является воспитанником манкунианцев, а дебютировал за основную команду он в 2018 году. 

Ранее девушка Гринвуда обвинила футболиста в домашнем насилии.

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