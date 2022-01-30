Девушка Гринвуда обвинила футболиста МЮ в домашнем насилии
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Робсон выложила в сториз своего Instagram-аккаунта ряд видео и фотографий, на которых показала многочисленные синяки и следы побоев.
«Вот что со мной на самом деле делает Мэйсон Гринвуд», — подписала свои публикации девушка.
В текущем сезоне Гринвуд провёл 24 матча за «Манчестер Юнайтед», на его счету шесть забитых мячей и две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Роналду поздравил невесту с днём рождения, опубликовав запись на самом высоком небоскрёбе мира.