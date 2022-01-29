Роналду поздравил невесту с днём рождения, опубликовав запись на самом высоком небоскрёбе мира

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Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду эффектно поздравил с днём рождения свою невесту Джорджину Родригес.
Роналду поздравил невесту с днём рождения, опубликовав запись на самом высоком небоскрёбе мира
  • © AP Photo/Dave Thompson

Видеопоздравление от футболиста транслировалась на самом высоком небоскрёбе мире — «Бурдж-Халифа», который находится в Дубае (ОАЭ).

«С днём рождения, Джио!» — гласит надпись на здании.

Напомним, что пара находится в отношениях с 2016 года. В 2017 году Джорджина родила дочь Алану Мартину. В настоящий момент она ожидает двойню. Футболист также воспитывает трёх детей от суррогатных матерей.

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