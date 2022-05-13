Экс-хавбек «Локомотива» Тарасов опроверг обвинения в избиении Бузовой

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Бывший полузащитник сборной России по футболу и московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов ответил на обвинения в избиении своей бывшей жены, известной телеведущей Ольги Бузовой.
Экс-хавбек «Локомотива» Тарасов опроверг обвинения в избиении Бузовой
  • РИА Новости

«Правда ли, что у нас с Олей были разборки, пьяные конфликты и дебоши? Нет, конечно. Этого не было! Я слышал эти обвинения. Единственное, что я могу вспомнить, это драку в кафе с человеком, который оскорбил мою бывшую жену. Она не касалась наших с Олей ссор», — заявил Тарасов в интервью Ксении Собчак.

По словам футболиста, он и его супруга приезжали домой лишь для того, чтобы переодеться и уехать по делам. Он подтвердил, что у него были конфликты с женой, однако они никогда не доходили до драки или вызова полиции.

В 2019 году в одном из интервью Бузова призналась, что сталкивалась с домашним насилием, а затем в СМИ появилась информация, что певица обращалась в полицию по поводу нанесения побоев со стороны мужа.

Брак Бузовой и Тарасова продлился с 2012 по 2016 год.

Ранее Тарасов поделился мнением о движении феминисток.

 

 

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