Экс-хавбек «Локомотива» Тарасов — о феминизме: мужчины и женщины априори разные

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Бывший полузащитник сборной России по футболу и московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением о движении феминисток.
Экс-хавбек «Локомотива» Тарасов — о феминизме: мужчины и женщины априори разные
  • РИА Новости

«Мужчина, наверное, сильнее. Мы априори разные. Я считаю невозможным, что женщины могут быть наравне с мужчинами в спорте», — сказал Тарасов в интервью Ксении Собчак на её You-Tube-канале.

Он отметил, что сталкивался с подобными вопросами относительно женского футбола. По его словам, он спокойно относится к феминизму и не намерен требовать запретить движение в поддержку гендерного равенства.

Ранее сообщалось, что россиянка Абдуллина выиграла чемпионат Англии по футболу в составе «Челси».

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