Экс-хавбек «Локомотива» Тарасов — о феминизме: мужчины и женщины априори разные
- РИА Новости
«Мужчина, наверное, сильнее. Мы априори разные. Я считаю невозможным, что женщины могут быть наравне с мужчинами в спорте», — сказал Тарасов в интервью Ксении Собчак на её You-Tube-канале.
Он отметил, что сталкивался с подобными вопросами относительно женского футбола. По его словам, он спокойно относится к феминизму и не намерен требовать запретить движение в поддержку гендерного равенства.
Ранее сообщалось, что россиянка Абдуллина выиграла чемпионат Англии по футболу в составе «Челси».