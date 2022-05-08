Россиянка Абдуллина выиграла чемпионат Англии по футболу в составе «Челси»
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- © Naomi Baker - The FA
Женский состав «Челси» стал чемпионом Англии в третий раз подряд, набрав 56 очков. Второе место занял «Арсенал» (55), замкнул тройку лидеров «Манчестер Сити» (47).
Российская футболистка присоединилась к английскому клубу в 2021 году. Её контракт рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне она провела за команду десять матчей.
Ранее арбитр ФИФА Анастасия Пустовойтова отреагировала на слова противников идеи задействовать женщин в судействе на матчах Российской премьер-лиги.