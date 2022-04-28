Арбитр Пустовойтова заявила, что будет продолжать судить, несмотря на критику

Арбитр ФИФА Анастасия Пустовойтова отреагировала на слова противников идеи задействовать женщин в судействе на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я устала кому-то что-то доказывать, и это ни к чему хорошему не приведёт. Я честно делаю свою работу, я люблю это дело, и никто у меня не отобьёт желание судить. Всем друзьям или врагам назло я буду судить!» — сказала Пустовойтова в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

По её мнению, с каждым годом будет появляться всё больше девушек, которые будут работать рефери на футбольных матчах. Кроме того, она уверена, что на данный момент для женского судейства созданы отличные условия.

«Поэтому только вперёд! Заканчивать не собираюсь, буду это делать», — добавила Пустовойтова.

41-летняя Пустовойтова вошла в тройку лучших женщин-арбитров по итогам 2021 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

Ранее экс-судья Наталья Авдонченко высказалась об идее гражданской жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой назначить женщин-арбитров на матчи РПЛ.