Экс-судья Авдонченко высказалась об идее Салиховой назначить женщин-арбитров на матчи РПЛ
- Gettyimages.ru
- © Mike Kireev/NurPhoto
«Салихова после своих слов будет долго кувыркаться и не знать, в какую сторону ей лететь. Пусть она и дальше хочет. Это решение не только судейского департамента, но и РФС. Зависит от их решения, но никак не от нас», — цитирует Авдонченко Sport24.
По её словам, женщинам-арбитрам можно доверить обслуживание матчей РПЛ, но они просто проиграют в скорости.
«На протяжении минимум пяти лет они должны проходить лиги низкого уровня. Тогда уже и поговорим о Чемпионате России. А просто так запускать рекламу — в корне неправильно», — добавила Авдонченко.
Напомним, что Авдонченко официально завершила судейскую карьеру в 2012 году. В настоящее время она является инспектором Российского футбольного союза (РФС) и УЕФА.
Ранее бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о том, что арбитру Анастасии Пустовойтовой можно доверить обслуживание матча команд-середняков в концовке нынешнего сезона.