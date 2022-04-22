Экс-судья Авдонченко высказалась об идее Салиховой назначить женщин-арбитров на матчи РПЛ

Бывший судья Международной федерации футбола (ФИФА) Наталья Авдонченко раскритиковала предложение Заремы Салиховой, гражданской жены владельца «Спартака» Леонида Федуна, назначить женщин-арбитров на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Салихова после своих слов будет долго кувыркаться и не знать, в какую сторону ей лететь. Пусть она и дальше хочет. Это решение не только судейского департамента, но и РФС. Зависит от их решения, но никак не от нас», — цитирует Авдонченко Sport24.

По её словам, женщинам-арбитрам можно доверить обслуживание матчей РПЛ, но они просто проиграют в скорости.

«На протяжении минимум пяти лет они должны проходить лиги низкого уровня. Тогда уже и поговорим о Чемпионате России. А просто так запускать рекламу — в корне неправильно», — добавила Авдонченко.

Напомним, что Авдонченко официально завершила судейскую карьеру в 2012 году. В настоящее время она является инспектором Российского футбольного союза (РФС) и УЕФА.

Ранее бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о том, что арбитру Анастасии Пустовойтовой можно доверить обслуживание матча команд-середняков в концовке нынешнего сезона.