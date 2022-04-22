Федотов считает, что Пустовойтовой можно доверить матч середняков РПЛ

Бывший судья Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов считает, что арбитру Анастасии Пустовойтовой можно доверить обслуживание матча команд-середняков в концовке нынешнего сезона.

«У нас есть Анастасия Пустовойтова, которая ездит на сборы с арбитрами РПЛ. Она считается судьёй высшей категории. Ещё Анастасия находится на системе VAR. Есть клубы, которые в середине таблице и у них нет мотивации подняться вверх или избежать вылета. В матчах между этими командами можно попробовать женщин-арбитров», — цитирует Федотова Sport24.

Он добавил, что в последнем решении судейской комиссии у Пустовойтовой указана отрицательная работа в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и для того, чтобы её назначать на игры РПЛ, арбитр должна сначала показать свой уровень судейства.

«Я бы и с отрицательной оценкой назначил Пустовойтову на один из матчей РПЛ. Хотелось бы посмотреть, что она может в РПЛ. Ей можно было бы дать шанс в 29—30-м туре, когда команды из середины таблицы просто доигрывают сезон», — заключил Федотов.

41-летняя рефери вошла в тройку лучших женщин-арбитров по итогам 2021 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), но не была допущена к участию в чемпионате Европы среди женщин.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поддержал идею Заремы Салиховой назначить женщин-арбитров на матчи РПЛ и предложил кандидатуру Анастасии Пустовойтовой.