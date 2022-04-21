Сёмин: Пустовойтова может проводить матчи РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поддержал идею Заремы Салиховой, гражданской жены владельца «Спартака» Леонида Федуна, назначить женщин-арбитров на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) и предложил кандидатуру Анастасии Пустовойтовой.

«Думаю, Пустовойтова, например, может проводить матчи нашего чемпионата. Анастасия — арбитр высочайшего уровня, очень опытная!» — цитирует Сёмина «Чемпионат».

По его словам, можно поэтапно заменять мужчин-арбитров, которые ошибаются.

«Пустовойтова лучшая на сегодняшний момент, давайте дадим ей несколько матчей. Дальше будем принимать решение», — добавил Сёмин.

Напомним, что 41-летняя рефери вошла в тройку лучших женщин-арбитров по итогам 2021 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), но не была допущена к участию в чемпионате Европы среди женщин.

Ранее главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян поддержал идею Салиховой.