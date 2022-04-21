Сёмин: Пустовойтова может проводить матчи РПЛ

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поддержал идею Заремы Салиховой, гражданской жены владельца «Спартака» Леонида Федуна, назначить женщин-арбитров на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) и предложил кандидатуру Анастасии Пустовойтовой.
Сёмин: Пустовойтова может проводить матчи РПЛ
  • РИА Новости

«Думаю, Пустовойтова, например, может проводить матчи нашего чемпионата. Анастасия — арбитр высочайшего уровня, очень опытная!» — цитирует Сёмина «Чемпионат».

По его словам, можно поэтапно заменять мужчин-арбитров, которые ошибаются.

«Пустовойтова лучшая на сегодняшний момент, давайте дадим ей несколько матчей. Дальше будем принимать решение», — добавил Сёмин.

Напомним, что 41-летняя рефери вошла в тройку лучших женщин-арбитров по итогам 2021 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), но не была допущена к участию в чемпионате Европы среди женщин.

Ранее главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян поддержал идею Салиховой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить