Сёмин: Пустовойтова может проводить матчи РПЛ
- РИА Новости
«Думаю, Пустовойтова, например, может проводить матчи нашего чемпионата. Анастасия — арбитр высочайшего уровня, очень опытная!» — цитирует Сёмина «Чемпионат».
По его словам, можно поэтапно заменять мужчин-арбитров, которые ошибаются.
«Пустовойтова лучшая на сегодняшний момент, давайте дадим ей несколько матчей. Дальше будем принимать решение», — добавил Сёмин.
Напомним, что 41-летняя рефери вошла в тройку лучших женщин-арбитров по итогам 2021 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), но не была допущена к участию в чемпионате Европы среди женщин.
Ранее главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян поддержал идею Салиховой.