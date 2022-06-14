По кривой дорожке: почему футболисты регулярно становятся героями криминальной хроники

В последнее время сразу несколько футболистов стали героями криминальной хроники. Суд Амстердама вынудил хавбека «Спартака» Квинси Промеса выплатить компенсацию двоюродному брату, на которого он напал с ножом. Защитника «Штутгарта» Атакана Каразора арестовали по подозрению в изнасиловании. А экс-форварда «Зенита» Сердара Азмуна обязали выплачивать алименты дочери, родство с которой он отрицал. По мнению бывшего капитана сборной России Александра Мостового, подобные случаи зачастую связаны с желанием людей нажиться на спортсменах. Однако вместе с тем он посетовал, что атлеты и сами теряют связь с реальностью.

«Мы не в курсе всех деталей конфликта»

Попадание известных игроков в сводки криминальной хроники давно стало серьёзной проблемой в футболе. Обладающие громкими именами и большими деньгами спортсмены регулярно оказываются перед судом за те или иные правонарушения, несмотря на весь свой авторитет и состояние. А любой проступок с участием звёзд в эпоху интернета и социальных сетей моментально становится достоянием общественности.

К счастью, речь нечасто идёт о серьёзных проблемах с законом. Одним из редких исключений можно назвать полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, которого на родине обвинили в нападении на двоюродного брата и нанесении ему ножевого ранения в колено. Произошедшее изначально квалифицировали как покушение на убийство.

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Нидерландцу грозил реальный тюремный срок, но суд Амстердама вынес относительно мягкий приговор, обязав выплатить компенсацию, размер которой ещё не установлен. Также хавбек покроет судебные издержки. Вместе с тем сообщается, что прокуратура продолжает работу над уголовным делом.

По мнению экс-капитана сборной России Александра Мостового, спартаковца не следует за глаза обвинять в произошедшем, поскольку болельщики не знают всех деталей.

«Пусть Промес ударил ножом двоюродного брата, но мы не понимаем, что этому предшествовало. Возможно, тот сам провоцировал полузащитника «Спартака». Мы просто не в курсе всех моментов семейного конфликта. Но броские заголовки сделали своё дело, и Квинси уже воспринимают как преступника», — посетовал Мостовой.

По его мнению, футболисты нарушают закон не чаще обычных людей, но находятся под пристальным взором. Это и создаёт иллюзию того, что они постоянно совершают противоправные деяния.

«Интерес к футболистам в тысячи раз больше, чем к простым людям. Даже другие виды спорта рядом не стоят. Поэтому любой поступок вызывает серьёзное обсуждение. И так не только у нас, но и по всей Европе», — добавил экс-капитан сборной.

«Девушки хотят воспользоваться игроками»

Часто игроков обвиняют в совершении изнасилований. Подобные скандалы происходят с завидной регулярностью. Последним отличился защитник немецкого «Штутгарта» Атакан Каразор. По сообщениям испанской прессы, 18-летняя девушка подала заявление в полицию и обвинила двух мужчин в склонении её к сексуальному контакту во время отдыха на частной вилле на Ибице.

Позже оба подозреваемых были задержаны. Прессе сразу стало известно, что один из них — профессиональный футболист, выступающий в Бундеслиге. Позже клуб подтвердил, что арестован именно Каразор. Сам он отрицает все обвинения.

Атакан лишь пополнил обширный список игроков, попавших в крупные секс-скандалы. Пожалуй, наиболее обсуждаемым вышло дело защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди, которому Королевский суд Честера вынес приговор сразу по восьми случаям изнасилований и в общей сложности десяти преступлениям на почве секса.

Все их чемпион мира совершил в период с октября 2018-го по август 2021-го. А обвинения поступили от четырёх человек в возрасте старше 16 лет. Какое-то время он находился под стражей, но в начале 2022-го был выпущен под залог.

Примерно в те же сроки по обвинению в изнасиловании 17-летней девушки задержали на тот момент выступавшего за греческий «Олимпиакос» Рубена Семеду. Якобы потерпевшая встретилась с мужчиной в баре, а потом направилась к нему домой, где подверглась насилию со стороны группы лиц. В результате португальца освободили под залог в €10 тыс. Судебно-медицинская экспертиза не выявила следов изнасилования у потерпевшей.

В аналогичный скандал умудрился попасть даже пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду. В 2018-м модель Кэтрин Майорга подала иск, обвинив звезду в насилии в одной из гостиниц летом 2009-го. Женщина объясняла, что ещё тогда написала заявление в полицию, но в итоге пришла с футболистом к внесудебному соглашению. Спустя девять лет она потребовала выплатить ей в качестве компенсации морального и физического вреда £56 млн.

В начале июня в этом громком деле была поставлена точка. Иск модели отклонили. По информации СМИ, суд в Лас-Вегасе сделал упор на недобросовестном поведении Лесли Марка Стовалла, адвоката Майорги, который использовал украденные конфиденциальные документы.

Однако периодически скандалы заканчиваются реальными тюремными сроками. Так, бывшего хавбека «Манчестер Сити» и сборной Англии Адама Джонсона посадили на шесть лет за совращение 15-летней девочки. В 2019-м он был освобождён досрочно. Полузащитник хотел возобновить карьеру, но из-за своего бэкграунда не получил предложений и повесил бутсы на гвоздь.

По словам Мостового, часто футболистов намеренно обвиняют в изнасиловании, чтобы шантажировать их.

«Девушки хотят воспользоваться игроками. Согласитесь, сложно сравнивать парня с зарплатой 10 тыс. рублей и человека с миллионным окладом. С первого брать нечего. Ты не пойдёшь на радио или в газету рассказывать, что переспала с ним не по своей воле. В этом плане спортсмены ничем не отличаются от тех же актёров или музыкантов, поскольку в этих сферах тоже крутятся серьёзные деньги», — считает бывший полузащитник сборной России.

«Они постоянно находятся в центре внимания»

Куда чаще судам приходится рассматривать вопрос об алиментах бывшим семьям игроков. Спортсмены регулярно разводятся, но, несмотря на серьёзные средства, не всегда оказываются в состоянии договориться со своими вторыми половинками полюбовно. А некоторые вовсе отказываются признавать родство с собственными детьми.

Так, в октябре прошлого года жительница Казани заявила, что нападающий «Зенита» Сердар Азмун, зимой перешедший в немецкий «Байер», — отец её дочери Алии. Якобы молодые люди на протяжении двух лет встречались как в Казани, так и в Санкт-Петербурге.

Агент иранца называл всё это сплетнями, но Приморский районный суд Северной столицы установил отцовство Азмуна и обязал форварда выплачивать алименты. Согласно законодательству, они составят 25% от заработка в Германии.

Нападающий составил компанию целому ряду известных российских футболистов, таких как Дмитрий Тарасов, Андрей Аршавин, Павел Мамаев и Александр Кержаков.

Но наиболее громко проходил развод защитника «Арсенала» Ивана Новосельцева и бывшей баскетболистки сборной Екатерины Кейру, которые считались самой красивой спортивной парой страны. Более того, игрок сделал девушке предложение прямо на стадионе в Ростове-на-Дону, когда выступал за местную команду.

Закончилось всё некрасивым разрывом. Женщина обвинила экс-супруга и членов его семьи в том, что они хотят «отобрать всё» у неё и её ребёнка. Позже она посетовала, что Новосельцев не признаёт отцовство их дочери. Закончилось же всё обращением к Владимиру Путину по поводу невыплаты алиментов.

Резюмируя, Мостовой посетовал, что некоторые спортсмены, получив хорошие контракты, начинают ощущать полную безнаказанность, а это сказывается в том числе и на отношениях с законом. Наиболее ярким примером такой ошибки стал тюремный срок Мамаева и Александра Кокорина.

«Поверьте, за свою жизнь я видел многих ребят, которые чего только не вытворяли. Но, когда я сам выходил на поле, не существовало ни интернета, ни социальных сетей, ни телефонов. А в Москве, образно говоря, работали два ресторана и три дискотеки. Вот и всё. Сейчас ситуация изменилась кардинально», — объяснил Мостовой.

Он призвал футболистов вести себя как можно внимательнее и помнить, что статус звезды вместе с большими деньгами и популярностью налагает также дополнительную ответственность.

«Ребятам ни на секунду нельзя забывать: они постоянно находятся в центре внимания. Да и соблазнов стало намного больше. Ну и, конечно, никто не отменял фактор воспитания и культуры. Например, меня тяжело разозлить. А другие могут орать матом, вести себя вызывающе», — подытожил Мостовой.