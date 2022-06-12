Суд обязал Азмуна перечислять 25% доходов девушке из Казани на содержание дочери

Бывшего нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна, который на данный момент выступает за леверкузенский «Байер», обязали выплачивать четверть доходов в качестве алиментов для дочери от девушки Алии из Казани.

Данное решение вынес Приморский районный суд Санкт-Петербурга, удовлетворивший иск девушки, сообщает «Петербургский дневник».

«Со своей стороны, надеемся, что отец будет исполнять свои обязательства о выплате алиментов. По Семейному кодексу России выплата должна составлять 25% от всех доходов ответчика. Дочь растёт, ей уже исполнился один год, и та сумма, которая сейчас выплачивается Алие, не покрывает всех необходимых расходов на ребёнка», — сказал адвокат жительницы Казани Андрей Дмитриев.

В октябре 2021 года Алия подала иск в суд об установлении отцовства и выплате алиментов. Она и футболист познакомились в 2018 году во время выступления спортсмена за казанский «Рубин» и состояли в отношениях до 2020-го. При этом агент Азмуна изначально опровергал отцовство своего клиента, хотя в СМИ появлялась информация, что тот ежемесячно переводил девушке 12 тыс. рублей на содержание ребёнка, что было недостаточно.

Ранее блогер рассказал, как Азмуну по звонку сделали паспорт для участия в матче со «Спартаком».