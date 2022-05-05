Блогер рассказал, как Азмуну по звонку сделали паспорт для участия в матче со «Спартаком»

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Известный блогер Гена Миллер, ранее входивший в медиаотдел «Зенита», рассказал, как бывшему нападающему команды Сердару Азмуну по звонку сделали иранский паспорт за 40 минут, чтобы он мог сыграть со «Спартаком».
Блогер рассказал, как Азмуну по звонку сделали паспорт для участия в матче со «Спартаком»
  • РИА Новости

По его словам, как-то раз он, съёмочная команда, Азмун и другой форвард «Зенита» отправились в Испанию на съёмки клубного канала, а в перерыве между ними стало известно, что у Азмуна украли сумку с документами.

«Через день должен был пройти матч «Зенита» со «Спартаком». Весь продакшен был перепуган. Семак вообще не хотел выпускать футболистов на съёмки перед важным матчем, а тут такая история», — сказал Миллер в видео на YouTube-канале STREKAL.

Однако Геннадий подчеркнул, что дальнейшее развитие той ситуации заставило его убедиться, что в этом мире возможно всё.

«Так вот, в том «сне», который я рассказываю, иранцу Азмуну по звонку главе его государства за 40 минут сделали новый паспорт. Я был очень удивлён. После этого понял, что в этом мире возможно всё», — добавил блогер.

Иранский форвард перешёл в немецкий «Байер» из «Зенита» в зимнее трансферное окно. 

Ранее сообщалось, что «Зенит» передаст Ярославу Ракицкому и Азмуну золотые медали чемпионата России сезона-2021/22.

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