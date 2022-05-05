Блогер рассказал, как Азмуну по звонку сделали паспорт для участия в матче со «Спартаком»

Известный блогер Гена Миллер, ранее входивший в медиаотдел «Зенита», рассказал, как бывшему нападающему команды Сердару Азмуну по звонку сделали иранский паспорт за 40 минут, чтобы он мог сыграть со «Спартаком».

По его словам, как-то раз он, съёмочная команда, Азмун и другой форвард «Зенита» отправились в Испанию на съёмки клубного канала, а в перерыве между ними стало известно, что у Азмуна украли сумку с документами.

«Через день должен был пройти матч «Зенита» со «Спартаком». Весь продакшен был перепуган. Семак вообще не хотел выпускать футболистов на съёмки перед важным матчем, а тут такая история», — сказал Миллер в видео на YouTube-канале STREKAL.

Однако Геннадий подчеркнул, что дальнейшее развитие той ситуации заставило его убедиться, что в этом мире возможно всё.

«Так вот, в том «сне», который я рассказываю, иранцу Азмуну по звонку главе его государства за 40 минут сделали новый паспорт. Я был очень удивлён. После этого понял, что в этом мире возможно всё», — добавил блогер.

Иранский форвард перешёл в немецкий «Байер» из «Зенита» в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Зенит» передаст Ярославу Ракицкому и Азмуну золотые медали чемпионата России сезона-2021/22.