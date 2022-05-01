«РБ Спорт»: «Зенит» передаст Ракицкому и Азмуну золотые медали чемпионата России

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Руководство петербургского «Зенита» приняло решение отправить иранскому форварду Сердару Азмуну и украинскому полузащитнику Ярославу Ракицкому золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2021/22.
«РБ Спорт»: «Зенит» передаст Ракицкому и Азмуну золотые медали чемпионата России
  • globallookpress.com

«Зенит» через посредников или напрямую передаст золотые медали Азмуну и Ракицкому. Оба футболиста внесли большой вклад в результаты команды в текущем сезоне, сообщает «РБ Спорт».

Азмун в зимнее трансферное окно перешёл в немецкий «Байер». Ракицкий разорвал контракт с «Зенитом» в начале марта. Украинский футболист перешёл в донецкий «Шахтёр».

«Зенит» переиграл в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) столичный «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил победу в чемпионате России по футболу сезона-2021/22.

Ранее Сергей Семак высказался о продлении контракта после завоевания «Зенитом» четвёртого подряд чемпионства.

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