Губерниев: Промес играет за «Спартак» не из-за любви к России, а так как его здесь не посадят

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал приговор нидерландскому нападающему «Спартака» Квинси Промесу за нанесение ножевых ранений своему двоюродному брату.

«Промес скрывается от европейского правосудия в России. Поэтому он интенсивно уговаривал легионеров остаться, так как, если они уедут, у них будут новые контракты, а он уедет в тюрьму», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что Промес и дальше будет играть за «Спартак», с чем может поздравить команду.

«Он играет в «Спартаке» не потому, что любит «Спартак» и Россию, а потому что здесь его не посадят в тюрьму за преступление, которое он совершил в Европе. Давайте будем честными», — добавил комментатор.

Инцидент с участием Промеса произошёл в июле 2020 года во время семейной вечеринки. Кузен игрока был серьёзно ранен, после чего обратился в полицию. В итоге началось расследование в отношении форварда.

Ранее сообщалось, что суд обязал Промеса выплатить компенсацию за нанесение ножевых ранений брату.

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