Суд вынес наказание Промесу за нанесение ножевых ранений своему брату

Гражданский суд Амстердама обязал футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса выплатить компенсацию за нанесение ножевых ранений своему двоюродному брату.

При этом размер компенсации не оглашается, сообщает Het Parool. Промес также будет обязан оплатить судебные издержки. При этом адвокат нидерландского нападающего намерен подать апелляцию на решение суда.

«В среду гражданский суд фактически установил, что Промес нанёс ножевое ранение моему клиенту и что это представляет собой противоправное действие, за которое он должен возместить ущерб», — заявил адвокат двоюродного брата Промеса Иегуди Мошкович.

Инцидент с участием Промеса произошёл в июле 2020 года во время семейной вечеринки. Кузен игрока был серьёзно ранен, после чего обратился в полицию. В итоге началось расследование в отношении форварда.

Ранее сообщалось, что Приморский районный суд Санкт-Петербурга обязал экс-футболиста «Зенита» Сердара Азмуна перечислять 25% доходов девушке из Казани на содержание их общей дочери.