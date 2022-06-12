Суд вынес наказание Промесу за нанесение ножевых ранений своему брату

Короткая ссылка
Гражданский суд Амстердама обязал футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса выплатить компенсацию за нанесение ножевых ранений своему двоюродному брату.
Суд вынес наказание Промесу за нанесение ножевых ранений своему брату
  • AP

При этом размер компенсации не оглашается, сообщает Het Parool. Промес также будет обязан оплатить судебные издержки. При этом адвокат нидерландского нападающего намерен подать апелляцию на решение суда.

«В среду гражданский суд фактически установил, что Промес нанёс ножевое ранение моему клиенту и что это представляет собой противоправное действие, за которое он должен возместить ущерб», — заявил адвокат двоюродного брата Промеса Иегуди Мошкович.

Инцидент с участием Промеса произошёл в июле 2020 года во время семейной вечеринки. Кузен игрока был серьёзно ранен, после чего обратился в полицию. В итоге началось расследование в отношении форварда.

Ранее сообщалось, что Приморский районный суд Санкт-Петербурга обязал экс-футболиста «Зенита» Сердара Азмуна перечислять 25% доходов девушке из Казани на содержание их общей дочери.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить