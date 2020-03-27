Жена Новосельцева написала письмо Путину по поводу невыплаты алиментов

Короткая ссылка
Экс-баскетболистка сборной России Катерина Кейру заявила, что написала письмо президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации с невыплатой алиментов её мужем, футболистом «Сочи» Иваном Новосельцевым.
Жена Новосельцева написала письмо Путину по поводу невыплаты алиментов
  • РИА Новости

По словам Кейру, она не знала, что делать дальше, когда узнала, что заседание суда, запланированное на 25 марта, перенесено ещё на полтора месяца.

«Я приняла решение и написала обращение к президенту РФ Путину В.В., так как хочу обратить внимание государства на происходящее. Учитывая обстоятельства, детям и женщинам поддержка сейчас нужна особенно», — написала Кейру в своём Instagram.

3 июня Таганский районный суд Москвы начал рассмотрение исков Катерины Кейру о разделе совместно нажитого с супругом имущества, а также о выплате алиментов.

Ранее жена Новосельцева отреагировала на слухи о примирении с футболистом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить