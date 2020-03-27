Жена Новосельцева написала письмо Путину по поводу невыплаты алиментов
- РИА Новости
По словам Кейру, она не знала, что делать дальше, когда узнала, что заседание суда, запланированное на 25 марта, перенесено ещё на полтора месяца.
«Я приняла решение и написала обращение к президенту РФ Путину В.В., так как хочу обратить внимание государства на происходящее. Учитывая обстоятельства, детям и женщинам поддержка сейчас нужна особенно», — написала Кейру в своём Instagram.
3 июня Таганский районный суд Москвы начал рассмотрение исков Катерины Кейру о разделе совместно нажитого с супругом имущества, а также о выплате алиментов.
Ранее жена Новосельцева отреагировала на слухи о примирении с футболистом.