Жена Новосельцева написала письмо Путину по поводу невыплаты алиментов

Экс-баскетболистка сборной России Катерина Кейру заявила, что написала письмо президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации с невыплатой алиментов её мужем, футболистом «Сочи» Иваном Новосельцевым.

По словам Кейру, она не знала, что делать дальше, когда узнала, что заседание суда, запланированное на 25 марта, перенесено ещё на полтора месяца.

«Я приняла решение и написала обращение к президенту РФ Путину В.В., так как хочу обратить внимание государства на происходящее. Учитывая обстоятельства, детям и женщинам поддержка сейчас нужна особенно», — написала Кейру в своём Instagram.

3 июня Таганский районный суд Москвы начал рассмотрение исков Катерины Кейру о разделе совместно нажитого с супругом имущества, а также о выплате алиментов.

Ранее жена Новосельцева отреагировала на слухи о примирении с футболистом.