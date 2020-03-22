Жена Новосельцева отреагировала на слухи о примирении с футболистом

Экс-баскетболистка сборной России Катерина Кейру отреагировала на слухи о примирении со своим супругом, защитником «Сочи» Иваном Новосельцевым.

«Я не могу понять, мне пишут, звонят и какие-то странные сообщения: «Екатерина, вы что, помирились с Иваном?». Какие-то поздравления, воссоединения. Я только приехала, была у брата в гостях. Я реально немножко не понимаю. Какие-то ссылки на его страничку. Но я напоминаю, что вся моя семья, включая, конечно же, меня в первую очередь, мы все заблокированы», — сказала Кейру в сториз своего Instagram.

Она подчеркнула, что у неё нет никакого доступа к странице мужа, и это также негативно отражается на её состоянии.

3 июня Таганский районный суд Москвы начал рассмотрение исков Катерины Новосельцевой о разделе совместно нажитого имущества с супругом, а также о выплате алиментов.

Недавно Кейру и Новосельцев опубликовали в социальных сетях совместные фотографии, из-за чего пользователи подумали об их примирении.

Ранее жена Новосельцева рассказала, что футболист мог перейти в клуб Бундеслиги.