Жена Новосельцева отреагировала на слухи о примирении с футболистом

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Экс-баскетболистка сборной России Катерина Кейру отреагировала на слухи о примирении со своим супругом, защитником «Сочи» Иваном Новосельцевым.
Жена Новосельцева отреагировала на слухи о примирении с футболистом
  • РИА Новости

«Я не могу понять, мне пишут, звонят и какие-то странные сообщения: «Екатерина, вы что, помирились с Иваном?». Какие-то поздравления, воссоединения. Я только приехала, была у брата в гостях. Я реально немножко не понимаю. Какие-то ссылки на его страничку. Но я напоминаю, что вся моя семья, включая, конечно же, меня в первую очередь, мы все заблокированы», — сказала Кейру в сториз своего Instagram.

Она подчеркнула, что у неё нет никакого доступа к странице мужа, и это также негативно отражается на её состоянии. 

3 июня Таганский районный суд Москвы начал рассмотрение исков Катерины Новосельцевой о разделе совместно нажитого имущества с супругом, а также о выплате алиментов.

Недавно Кейру и Новосельцев опубликовали в социальных сетях совместные фотографии, из-за чего пользователи подумали об их примирении. 

Ранее жена Новосельцева рассказала, что футболист мог перейти в клуб Бундеслиги.

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