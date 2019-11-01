Жена Новосельцева рассказала, что футболист мог перейти в клуб Бундеслиги

Короткая ссылка
Экс-баскетболистка сборной России Катерина Кейру, которая является женой защитника «Сочи» Ивана Новосельцева рассказала, как футболист мог перейти в немецкую «Фортуну», но не приложил к этому усилий.
Жена Новосельцева рассказала, что футболист мог перейти в клуб Бундеслиги
  • Иван Новосельцев и Катерина Кейру
  • © Григорий Сысоев/РИА Новости

«Я говорила, что Ваня был совершенно не рад за сборную России. Он был настроен агрессивно. Ваня не сделал того, что должен был сделать, чтобы попасть в национальную команду. В первую очередь он не поборолся», — сказала Кейру на Youtube-канале ИБРАКАДАБРА

По её словам, он до последнего верила в мужа и постоянно подбадривала его. Она также заявила, что помимо перехода из петербургского «Зенита» в тульский «Арсенал» у игрока было ещё несколько вариантов.

«Думала, что у него есть это желание. А когда уже велись переговоры с немецким клубом из Бундеслиги «Фортуной», Ване лишь нужно было записать видеоролики и прислать их. Он этого не сделал. Это было перед чемпионатом мира», — добавила Кейру.

Ранее супруга Новосельцева заявила, что её муж хуже Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить