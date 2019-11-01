Жена Новосельцева рассказала, что футболист мог перейти в клуб Бундеслиги

Экс-баскетболистка сборной России Катерина Кейру, которая является женой защитника «Сочи» Ивана Новосельцева рассказала, как футболист мог перейти в немецкую «Фортуну», но не приложил к этому усилий.

«Я говорила, что Ваня был совершенно не рад за сборную России. Он был настроен агрессивно. Ваня не сделал того, что должен был сделать, чтобы попасть в национальную команду. В первую очередь он не поборолся», — сказала Кейру на Youtube-канале ИБРАКАДАБРА.

По её словам, он до последнего верила в мужа и постоянно подбадривала его. Она также заявила, что помимо перехода из петербургского «Зенита» в тульский «Арсенал» у игрока было ещё несколько вариантов.

«Думала, что у него есть это желание. А когда уже велись переговоры с немецким клубом из Бундеслиги «Фортуной», Ване лишь нужно было записать видеоролики и прислать их. Он этого не сделал. Это было перед чемпионатом мира», — добавила Кейру.

Ранее супруга Новосельцева заявила, что её муж хуже Александра Кокорина и Павла Мамаева.