Жена Новосельцева рассказала, что футболист мог перейти в клуб Бундеслиги
- Иван Новосельцев и Катерина Кейру
- © Григорий Сысоев/РИА Новости
«Я говорила, что Ваня был совершенно не рад за сборную России. Он был настроен агрессивно. Ваня не сделал того, что должен был сделать, чтобы попасть в национальную команду. В первую очередь он не поборолся», — сказала Кейру на Youtube-канале ИБРАКАДАБРА.
По её словам, он до последнего верила в мужа и постоянно подбадривала его. Она также заявила, что помимо перехода из петербургского «Зенита» в тульский «Арсенал» у игрока было ещё несколько вариантов.
«Думала, что у него есть это желание. А когда уже велись переговоры с немецким клубом из Бундеслиги «Фортуной», Ване лишь нужно было записать видеоролики и прислать их. Он этого не сделал. Это было перед чемпионатом мира», — добавила Кейру.
Ранее супруга Новосельцева заявила, что её муж хуже Александра Кокорина и Павла Мамаева.