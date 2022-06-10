«Другой взгляд неприемлем»: как тренеры «Кривбасса» лишились работы за отсутствие проукраинской позиции

ФК «Кривбасс» отправил в отставку наставника юношеской команды U-19 Виталия Виценца и его помощника Станислава Дьяченко за отсутствие «чёткой проукраинской позиции». В руководстве клуба объяснили, что для них не существует другого взгляда на происходящие в стране события. При этом, по информации СМИ, Виценц не отмечался неоднозначными высказываниями, но посещал Донецк, где у него осталась квартира. По мнению руководителя Объединения отечественных тренеров Михаила Гершковича, на Украине специалистов сейчас оценивают не по их профессиональным качествам. А Ринат Билялетдинов поддержал коллег и признался, что в своей карьере не сталкивался с подобным.

«Клуб не будет закрывать глаза и оправдывать кого-либо»

Об увольнении тренеров Виталия Виценца и его помощника Станислава Дьяченко украинский ФК «Кривбасс» сообщил на своём официальном сайте, опубликовав специальное заявление. В нём обоих специалистов обвинили в отсутствии «чёткой и однозначной проукраинской позиции» по отношению к ситуации в стране.

«Другой взгляд на происходящее... неприемлем, другой позиции для «Кривбасса» просто не существует. Клуб не будет закрывать глаза и оправдывать кого-либо. Мы убеждены, что тем, кто имеет другое мнение, нет места в большой семье Кривбасса», — говорится в тексте.

При этом не конкретизировано, в чём именно провинились тренеры клубной академии. Отмечается лишь, что решение было принято с учётом изложенной позиции. По словам вице-президента криворожан Артёма Гагарина, для них сейчас есть только «чёрное» и «белое», но не «серое».

«Если их даже эта война не изменила, то ничего не изменит. Наши пути разошлись. Мы ищем нового тренера U-19. Мы можем спокойно смотреть в глаза нашим ультрас, воюющим в разных точках фронта, нашим воинам ВСУ, болельщикам», — цитирует функционера «Профутбол Digital».

По информации местных СМИ, Виценец, родившийся в Днепропетровской области, не отмечался спорными высказываниями. Однако уже после провозглашения ДНР он неоднократно посещал Донецк, где у него осталась квартира. В частности, сообщается, что в декабре 2021-го Виталий встретился там с друзьями и даже покатался на санках возле «Донбасс-Арены».

В профессиональном плане претензий к наставникам быть не может. Виценец пришёл в «Кривбасс» в сентябре 2021 года и добился серьёзных успехов. Под его руководством юношеская команда U-19 поднялась на первое место во втором по силе дивизионе чемпионата Украины своего возраста и выиграла его благодаря досрочной остановке турнира. Впереди молодого наставника ждал дебют в Премьер-лиге.

До «Кривбасса» Виталий несколько лет проработал с юношескими командами «Шахтёра». Он вынужден был рано перейти на тренерскую работу из-за тяжёлых травм. При этом центральный полузащитник считался одним из самых перспективных футболистов страны своего поколения. В 2009-м он вместе с юношеской сборной Украины выиграл первенство континента U-19. Также он провёл 15 матчей за молодёжку.

Многообещающе всё складывалось и в родном «Шахтёре», воспитанником которого спортсмен является. В начале 2010-х тренерский штаб постепенно подпускал его к основе. Вместе с «горняками» Виталий дважды стал чемпионом Украины и один раз — обладателем Кубка. Более того, в сезоне-2010/11 хавбек даже провёл несколько встреч в Лиге чемпионов.

Также он на правах аренды успел поиграть за два других коллектива с Донбасса (луганскую «Зарю» и мариупольский «Ильичёвец»), а также за «Севастополь». Крест на карьере Виценца поставило повреждение колена, которое вывело его из строя более чем на два года. Последней командой Виталия стал «Мариуполь», после чего он окончательно повесил бутсы на гвоздь.

Любопытно, что возглавить основную команду «Кривбасса» в преддверии старта УПЛ может известный украинский тренер Юрий Вернидуб, под руководством которого тираспольский «Шериф» сотворил сенсацию в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов. Сообщается, что весной специалист покинул коллектив и пополнил ряды теробороны, а в июне прекратил с клубом сотрудничество.

Виценец — не первый деятель украинского футбола, пострадавший за отсутствие чёткой политической позиции. Так, в апреле с телеканала «Футбол» был уволен бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко. В компании остались недовольны словами эксперта о российских спортсменах. Он не осудил их за молчание и предположил, что атлеты просто боятся высказывать своё мнение.

«Когда политики лезут в спорт, не только в мирную жизнь, то спорта уже нет. Российские спортсмены теперь только у себя дома будут играть. Не считаю, что они в чём-то виноваты. Что с нас взять?» — признался комментатор.

Спустя всего пару дней он лишился работы. Генеральный директор телеканала Александр Денисов объявил об увольнении специалиста в социальных сетях.

«Все его высказывания в интервью — лишь его позиция. Оправдывать молчание — за гранью цинизма. Канал «Футбол» после этого закончил сотрудничество с Леоненко», — написал Денисов.

«Кругом политика. Отношение к тренерам соответствующее»

Что же касается увольнения Виценца и Дьяченко из «Кривбасса», то опрошенных RT экспертов оно не удивило. Так, руководитель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович считает, что на Украине сейчас оценивают сотрудников не по их профессиональным качествам.

«Там всё вызывает изумление. Понятно, что в стране к людям подходят не с точки зрения профессионализма и спортивного принципа. Кругом политика. Отношение к тренерам соответствующее. Их судят не по тому, как они работают. Это абсолютно непонятная история. Но, откровенно говоря, мне наплевать, что происходит с украинскими специалистами. Я забочусь прежде всего о наших», — отметил функционер.

Также он подчеркнул, что в России расторжение контракта за спорную политическую позицию невозможно себе представить.

«У нас люди могут защищать свои права. Это совершенно другой подход, и сравнивать с Украиной не имеет смысла. Вы же сами видите, что там творится. У меня всегда была одна позиция: в любом роде деятельности на первый план должны выходить профессиональные качества. А они пускай делают, что хотят», — добавил Гершкович.

В свою очередь, известный тренер Ринат Билялетдинов поддержал коллег и признался, что за всю свою продолжительную карьеру не сталкивался ни с чем подобным.

«Если руководитель хочет уволить человека, он найдёт повод, даже если по спортивному принципу тот этого не заслуживает. Здесь можно вспомнить и политические пристрастия, и моральный облик. Могу только посочувствовать Виценцу и его помощнику. Жаль, что люди лишаются возможности демонстрировать свои профессиональные навыки по политическим моментам», — посетовал специалист.

Однако он также не нашёл ничего удивительного в произошедшем. По его мнению, поступок руководства «Кривбасса» полностью соответствует веяниям времени.

«Мы привыкли твердить: «О, спорт, ты мир». Но сейчас данный лозунг не имеет никакого отношения к действительности. Эта волна, увы, захлестнула и МОК, и международные федерации. Времена, когда политика не имела отношения к спорту, ушли в прошлое, и мы пока не знаем, вернутся ли они», — подытожил Билялетдинов.