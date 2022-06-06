Непомнящий заявил, что Россия не должна обращать внимание на слова УАФ

Известный российский тренер Валерий Непомнящий призвал сборную России не обращать внимание на слова Украинской ассоциации футбола.

«На это не стоит обращать внимание. Нам сейчас нужно думать о том, как сделать так, чтобы российский футбол продолжал развиваться с учётом жёстких ограничений. Мы не первые оказались в изоляции. Можно вспомнить, как английские команды на пять лет отстраняли от еврокубков. Мы должны воспользоваться этим шансом и доказать всему миру — просто так с нами не справиться», — рассказал Непомнящий в интервью RT.

Ранее Непомнящий заявил, что футболисты сборной Украины стали заложниками ситуации.