Непомнящий заявил, что Россия не должна обращать внимание на слова УАФ

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Известный российский тренер Валерий Непомнящий призвал сборную России не обращать внимание на слова Украинской ассоциации футбола.
Непомнящий заявил, что Россия не должна обращать внимание на слова УАФ
  • РИА Новости

«На это не стоит обращать внимание. Нам сейчас нужно думать о том, как сделать так, чтобы российский футбол продолжал развиваться с учётом жёстких ограничений. Мы не первые оказались в изоляции. Можно вспомнить, как английские команды на пять лет отстраняли от еврокубков. Мы должны воспользоваться этим шансом и доказать всему миру — просто так с нами не справиться», — рассказал Непомнящий в интервью RT.

Ранее Непомнящий заявил, что футболисты сборной Украины стали заложниками ситуации.

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