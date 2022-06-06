Непомнящий считает, что футболисты сборной Украины стали заложниками ситуации

Известный российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на слова Украинской ассоциации футбола в адрес сборной России.

«К сожалению, ничего удивительного в произошедшем нет. Мы понимаем, что разум там расходится с имеющимся положением дел, а политикой пропитано всё насквозь. При этом нужно понимать: сами украинские футболисты и тренеры фактически являются заложниками ситуации. Люди вынуждены говорить то, что от них хотят услышать, а не то, что думают», — заявил Непомнящий в интервью RT.

Ранее УАФ после непопадания сборной Украины на ЧМ-2022 подшутила над Россией.