Непомнящий считает, что футболисты сборной Украины стали заложниками ситуации

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Известный российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на слова Украинской ассоциации футбола в адрес сборной России.
Непомнящий считает, что футболисты сборной Украины стали заложниками ситуации
  • РИА Новости

«К сожалению, ничего удивительного в произошедшем нет. Мы понимаем, что разум там расходится с имеющимся положением дел, а политикой пропитано всё насквозь. При этом нужно понимать: сами украинские футболисты и тренеры фактически являются заложниками ситуации. Люди вынуждены говорить то, что от них хотят услышать, а не то, что думают», — заявил Непомнящий в интервью RT.

Ранее УАФ после непопадания сборной Украины на ЧМ-2022 подшутила над Россией.

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