УАФ после непопадания Украины на ЧМ-2022 подшутила над Россией
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«Вы сделали всё, чтобы в тяжёлое для Украины время дать надежду и гордиться вашей игрой на поле! Мы проиграли бой, но впереди у нас много матчей. А сколько у тебя матчей, сборная России?» — говорится в записи пресс-службы УАФ.
Напомним, что в финале квалификации ЧМ-2022 сборная Украины уступила команде Уэльса (0:1). В последний раз украинцы принимали участие в мировом первенстве в 2006 году. Тогда команда дошла до четвертьфинала.
Уэльс же сыграет с Англией, Ираном и США в групповом этапе финальной стадии чемпионата мира — 2022 в Катаре.
Ранее Украина установила антирекорд квалификации ЧМ-2022.