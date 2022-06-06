УАФ после непопадания Украины на ЧМ-2022 подшутила над Россией

В Украинской ассоциации футбола подшутили над сборной России после непопадания своей национальной команды на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Вы сделали всё, чтобы в тяжёлое для Украины время дать надежду и гордиться вашей игрой на поле! Мы проиграли бой, но впереди у нас много матчей. А сколько у тебя матчей, сборная России?» — говорится в записи пресс-службы УАФ.

Напомним, что в финале квалификации ЧМ-2022 сборная Украины уступила команде Уэльса (0:1). В последний раз украинцы принимали участие в мировом первенстве в 2006 году. Тогда команда дошла до четвертьфинала.

Уэльс же сыграет с Англией, Ираном и США в групповом этапе финальной стадии чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Ранее Украина установила антирекорд квалификации ЧМ-2022.