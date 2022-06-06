Украина установила антирекорд квалификации ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу уступила в финале квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре команде Уэльса (0:1).

По ходу матча футболисты украинской команды нанесли девять ударов в створ ворот, но не смогли забить ни разу. Такое количество ударов в створ ворот без забитых мячей является наибольшим показателем для всех команд квалификации ЧМ-2022.

Напомним, что сборная Украины участвовала в финальной части ЧМ только в 2006 году. Тогда команда дошла до четвертьфинала.

Уэльс же сыграет с Англией, Ираном и США в групповом этапе финальной стадии чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Ранее тренер сборной Украины заявил, что ощущает пустоту после поражения от Уэльса.