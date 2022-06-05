Тренер сборной Украины заявил, что ощущает пустоту после поражения от Уэльса

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился эмоциями после поражения от команды Уэльса в финальном стыковом матче за выход на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Чувствую пустоту. Не знаю, что сказать. Заслужила ли сборная Уэльса победу? Они выиграли — значит, заслужили. Мои ребята сделали всё, что могли. Это футбол: кому-то везёт, кому-то нет. Сегодня повезло Уэльсу», — приводит слова Петракова Tribuna.com.

Сборная Уэльса в Кардиффе обыграла команду Украины со счётом 1:0 благодаря автоголу Андрея Ярмоленко и впервые с 1958 года пробилась на чемпионат мира. В Катаре валлийцы на групповом этапе сыграют с американцами, англичанами и иранцами.

Ранее российский шахматист Сергей Карякин заявил, что сборная Украины сама виновата, что не использовала свой шанс попасть на ЧМ.