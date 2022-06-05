Карякин: Украина сама виновата, что не использовала свой шанс попасть на ЧМ

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Российский шахматист Сергей Карякин отреагировал на поражение сборной Украины от команды Уэльса в финальном стыковом матче за выход на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.
Карякин: Украина сама виновата, что не использовала свой шанс попасть на ЧМ
  • AP
  • © Rui Vieira

«Казалось, что будет примерно равный матч. Счёт 1:0 показывает, что во встрече было примерно равенство с небольшим перевесом Уэльса. Их можно только поздравить, а Украина сама виновата, что не использовала свой шанс. Им один матч оставался до выхода на ЧМ-2022, им некого винить — сами так выступили», — приводит слова Карякина «Матч ТВ».

Сборная Уэльса в Кардиффе обыграла команду Украины со счётом 1:0 благодаря автоголу Андрея Ярмоленко и впервые с 1958 года пробилась на чемпионат мира. В Катаре валлийцы на групповом этапе сыграют с американцами, англичанами и иранцами. 

Ранее сообщалось, что Украина не вышла на ЧМ по футболу в четвёртый раз подряд.

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