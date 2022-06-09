«Кривбасс» уволил двух тренеров из-за отсутствия проукраинской позиции

«Кривбасс» из Кривого Рога отправил в отставку тренера юношеской команды Виталия Виценца и его помощника Станислава Дьяченко из-за отсутствия четкой проукраинской позиции.

«У «Кривбасса» чёткая и однозначная проукраинская позиция. Клуб не будет закрывать глаза и оправдывать кого-либо. С учётом этого «Кривбасс» принял решение о прекращении сотрудничества с тренером академии (до 19 лет) Виталием Виценцом и его помощником Станиславом Дьяченко», — говорится на официальном сайте клуба.

Будучи игроком 31-летний специалист выступал за «Мариуполь» и другие украинские команды. Он завершил карьеру в 2017 году.

Виценец возглавил молодежную команду украинского клуба в сентябре 2021 года. Ранее он три года работал в юниорской команде «Шахтёра».

Ранее известный российский тренер Валерий Непомнящий призвал сборную России не обращать внимание на слова Украинской ассоциации футбола.