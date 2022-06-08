Украина одержала первую победу в Лиге наций, обыграв Северную Ирландию

Короткая ссылка
Состоялись матчи второго тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.

Встреча между Северной Ирландией и Украиной прошла в Дублине на стадионе «Авива Стэдиум». Матч завершился победой гостей со счётом 1:0. Единственный мяч забил Виктор Цыганков на 47-й минуте.

В другом матче группы 1 Лиги В Шотландия уверенно обыграла Армению. Матч завершился со счётом 2:0.

Таким образом, Шотландия, Украина и Армения делят первое место в группе, набрав по три очка. Четвёртая — Ирландия (ноль очков).

Ранее Бельгия разгромила Польшу в Лиге наций, забив пять мячей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить