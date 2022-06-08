Украина одержала первую победу в Лиге наций, обыграв Северную Ирландию

Состоялись матчи второго тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.

Встреча между Северной Ирландией и Украиной прошла в Дублине на стадионе «Авива Стэдиум». Матч завершился победой гостей со счётом 1:0. Единственный мяч забил Виктор Цыганков на 47-й минуте.

В другом матче группы 1 Лиги В Шотландия уверенно обыграла Армению. Матч завершился со счётом 2:0.

Таким образом, Шотландия, Украина и Армения делят первое место в группе, набрав по три очка. Четвёртая — Ирландия (ноль очков).

Ранее Бельгия разгромила Польшу в Лиге наций, забив пять мячей.