Бельгия разгромила Польшу в Лиге наций, забив шесть мячей

В матче второго тура Лиги наций УЕФА сборная Бельгии разгромила команду Польши.

Встреча в Брюсселе на стадионе имени короля Бодуэна завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.

Голами в составе бельгийской сборной отметились Аксель Витсель, Кевин Де Брёйне, Леандер Дендонкер, Лои Опенда и дважды Леандро Троссард. Единственный мяч в составе Польши забил Роберт Левандовски.

В другом матче группы 4 Лиги А Нидерланды обыграли Уэльс со счётом 2:1.

Таким образом, Нидерланды лидируют в группе, набрав шесть очков. Бельгия и Польша в своём активе имеют по три очка. Четвёртый — Уэльс (ноль очков).

Ранее Гарри Кейн стал вторым футболистом в истории сборной Англии, забившим 50 голов.