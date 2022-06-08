Кейн стал вторым футболистом в истории сборной Англии, забившим 50 голов

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн стал вторым футболистом в истории команды, забившим 50 голов.

Рекорд по забитым мячам принадлежит Уэйну Руни — 53. 28-летний форвард обошёл Бобби Чарльтона, у которого 49 голов.

7 июня сборная Германии сыграла вничью с командой Англии в матче Лиги наций УЕФА сезона-2022/23. Игра прошла в Мюнхене и завершилась со счётом 1:1.

За сборную Германии мяч забил Йонас Хофман (50-я минута). У Англии пенальти реализовал Кейн (88-я).

Ранее сообщалось, что сборная Италии одержала победу над командой Венгрии в матче Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.