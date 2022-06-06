Крымский футбольный союз обратился в ФИФА из-за изображения Крыма на форме сборной Украины

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Президент Крымского футбольного союза (КФС) Сергей Бородкин сообщил, что КФС обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за изображения Крыма на форме сборной Украины.
Крымский футбольный союз обратился в ФИФА из-за изображения Крыма на форме сборной Украины
  • РИА Новости

«Подали обращение в ФИФА, пока ответа не было, они обычно в течение двух-трёх дней отвечают. На наш взгляд, другие слова, кроме слова «провокация», тут не применимы. Ждём от них реакции, пусть они хотя бы напишут нам какие-то слова по этому поводу», — приводит слова Бородина ТАСС.

Напомним, что в финале квалификации ЧМ-2022 сборная Украины уступила команде Уэльса (0:1). В последний раз украинцы принимали участие в мировом первенстве в 2006 году. Тогда команда дошла до четвертьфинала.

Уэльс же сыграет с Англией, Ираном и США в групповом этапе финальной стадии чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков призвал сборную России не реагировать на слова УАФ.

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