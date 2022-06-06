«Истерика на всех фронтах»: почему на Украине после поражения в стыках к ЧМ-2022 вспомнили о сборной России

Украинская ассоциация футбола после поражения национальной команды от Уэльса в стыковом матче за право поехать на ЧМ-2022 неожиданно вспомнила о сборной России. Пост благодарности в адрес своих игроков она закончила провокационным вопросом в адрес подопечных Валерия Карпина. Почётный президент РФС Вячеслав Колосков посоветовал РФС не реагировать на очередное высказывание УАФ, экс-полузащитник Динияр Билялетдинов назвал его проявлением политической истерики, а известный тренер Валерий Непомнящий призвал задуматься о развитии российского футбола в условиях изоляции.

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) странным образом отреагировали на поражение сборной страны от Уэльса в финале стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира в Катаре. Обращаясь к украинским игрокам и их тренеру, в федерации почему-то решили вспомнить о национальной команде России.

«Вы сделали всё, чтобы в это тяжёлое для Украины время давать надежду и гордиться вашей игрой на футбольном поле! Спасибо Александру Васильевичу Петракову и его команде. Вы взяли сборную в ситуации, когда почти никто не верил в то, что мы можем претендовать на выход в финальную стадию ЧМ-2022, и подарили нам надежду. Мы проиграли бой, но впереди у нас много матчей. А сколько у тебя матчей, сборная России?» — написали в социальных сетях организации.

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Между тем проявить себя подопечным Валерия Карпина просто не позволили: по решению УЕФА команда была исключена из числа участников последнего отборочного этапа мундиаля.

Напомнить о политике после неудачи в Кардиффе предпочли и некоторые футболисты. Например, полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, полтора года отыгравший в РПЛ за «Уфу», после финального свистка также отметился неоднозначным высказыванием.

«Не думаю, что мы заслуживали поражения, но самая большая победа, которую ждёт вся Украина, — это победа над злом и агрессией», — подчеркнул футболист.

В РФС пока никак не отреагировали на комментарий УАФ. Впрочем, опрошенные RT эксперты считают, что отвечать не стоит. По мнению почётного президента федерации Вячеслава Колоскова, в противном случае можно опуститься до уровня украинских коллег.

«Как говорится, собака лает — караван идёт. Пусть тешат своё самолюбие мыслью, что нескоро встретятся со сборной России на футбольном поле. К счастью, это во многом зависит от нас самих», — подчеркнул функционер.

Колосков считает, что молчание в данной ситуации станет идеальной демонстрацией силы и мудрости. В качестве примера он привёл реакцию российской общественности на вылет жовто-блакитных. Практически никто не позволил себе злорадства, едких шуток или проявления радости. Напротив, многие переживали за подопечных Петракова и искренне сочувствовали им.

«Всё это звенья одной цепи. То они делают форму с изображением Крыма, то наносят бандеровские надписи на футболки. Теперь последовало такое обращение. Этим занимаются люди-провокаторы… Украина постоянно скатывается на какие-то провокационные действия. Это очередное подтверждение того, что политическая ненависть проникла в спорт, в футбол в частности. Вот их истинное лицо», — добавил Колосков.

Согласился с ним бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов, назвавший происходящее в соседней стране политической истерией.

«Более чем уверен, что УАФ просто приказали сверху написать такое и попытаться в очередной раз задеть Россию. И федерация банально выполнила приказ. Это уже напоминает истерику на всех фронтах. Бесполезный якобы патриотический замах, выхлопа из которого ноль. Разумеется, реагировать на такие проявления не стоит», — отметил спортсмен.

Он выразил уверенность, что футболисты и тренеры едва ли имеют отношение к неожиданному посту и переживают скорее об упущенной возможности поехать на первенство планеты, нежели о судьбе другого коллектива.

«Нужно понимать: для игроков в первую очередь имеет значение результат. Украинская команда в финале стыков потерпела поражение от Уэльса и лишилась возможности сыграть на чемпионате мира в Катаре. Поверьте, там думают сейчас исключительно об этом, а не о России. Всё остальное — политическая конъюнктура», — подчеркнул Билялетдинов.

Схожей точки зрения придерживается и известный тренер Валерий Непомнящий. По его словам, спортсмены в соседней стране в настоящий момент фактически являются заложниками политиков и не всегда имеют возможность высказать собственную точку зрения.

«К сожалению, ничего удивительного в произошедшем нет. Мы понимаем, что разум там расходится с имеющимся положением дел, а политикой пропитано всё насквозь. При этом нужно понимать: сами украинские футболисты и тренеры фактически являются заложниками ситуации. Люди вынуждены говорить то, что от них хотят услышать, а не то, что думают», — посетовал специалист.

Он также призвал вместо разбора отдельных постов УАФ в социальных сетях думать о том, как обеспечить отечественному футболу должное развитие в условиях серьёзных ограничений.

«Мы не первые оказались в изоляции. Можно вспомнить, как английские команды на пять лет отстраняли от еврокубков. Мы должны воспользоваться шансом и доказать всему миру: просто так с нами не справиться», — добавил Непомнящий.

УАФ не привыкать совершать провокационные действия по отношению к России. Так, за несколько дней до начала Евро-2020 в стране больше обсуждали не сам турнир, а форму сборной Украины. Украинцы разместили на футболках очертания страны, в границы которой попали полуостров Крым, а также территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

На этом они не остановились и объявили запрещённые в России фразы официальными лозунгами команды на первенстве континента. Правда, с футболки лозунг пришлось убрать, поскольку в УЕФА расценили его как имеющий политический подтекст и несущий в себе милитаристское значение.

Однако очертания Крыма с экипировки никуда не делись. Перед началом стыкового матча с Уэльсом в РФС сообщили о подаче жалобы в ФИФА.

«Российский футбольный союз направил в ФИФА протест в связи с нарушением Украинской ассоциацией футбола правил организации, а именно — с демонстрацией на форме национальной сборной изображения Крыма в составе Украины», — сообщает пресс-служба РФС.

Ещё один протест был направлен по фактам высказываний отдельных представителей УАФ, «разжигающих рознь в отношении российских граждан».