Динияр Билялетдинов: поверьте, игроки Украины думают о своём вылете, а не о России

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов отреагировал на слова Украинской ассоциации футбола в адрес сборной России.

«Нужно понимать, что для футболистов в первую очередь имеет значение результат. Украинская команда в финале стыков потерпела поражения от Уэльса и лишилась возможности сыграть на чемпионате мира в Катаре. Поверьте, игроки думают сейчас исключительно об этом, а не о России. Всё остальное — политическая конъектура», — заявил Динияр Билялетдинов в интервью RT.

Ранее УАФ после непопадания Украины на ЧМ-2022 подшутила над Россией.