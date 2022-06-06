Динияр Билялетдинов: поверьте, игроки Украины думают о своём вылете, а не о России

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Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов отреагировал на слова Украинской ассоциации футбола в адрес сборной России.
Динияр Билялетдинов: поверьте, игроки Украины думают о своём вылете, а не о России
  • РИА Новости

«Нужно понимать, что для футболистов в первую очередь имеет значение результат. Украинская команда в финале стыков потерпела поражения от Уэльса и лишилась возможности сыграть на чемпионате мира в Катаре. Поверьте, игроки думают сейчас исключительно об этом, а не о России. Всё остальное — политическая конъектура», — заявил Динияр Билялетдинов в интервью RT.

Ранее УАФ после непопадания Украины на ЧМ-2022 подшутила над Россией.

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