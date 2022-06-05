РФС направил протест в ФИФА из-за формы украинской сборной с изображением Крыма

Короткая ссылка
Российский футбольный союз направил протест в ФИФА в связи с нарушением Украинской ассоциацией футбола правил организации.
РФС направил протест в ФИФА из-за формы украинской сборной с изображением Крыма
  • AP
  • © Rui Vieira

«Российский футбольный союз направил в ФИФА протест в связи с нарушением Украинской ассоциацией футбола правил организации, а именно — демонстрации на форме национальной сборной изображения Крыма в составе Украины», — сообщает пресс-служба РФС.

Также отмечается, что ещё один протест был направлен по фактам высказываний представителей украинской федерации, разжигающих рознь в отношении российских граждан.

Напомним, что УАФ выпустила комплект формы для товарищеских матчей, на которых Крым изображён в составе Украины.

За право выхода на ЧМ-2022 в Катаре сборная Украины встретится со сборной Уэльса. Игра пройдёт 5 июня. Начало — в 19:00 мск.

Ранее министр спорта Олег Матыцин высказался о возможном включении Федерации футбола Крыма в РФС.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить