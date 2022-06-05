РФС направил протест в ФИФА из-за формы украинской сборной с изображением Крыма

Российский футбольный союз направил протест в ФИФА в связи с нарушением Украинской ассоциацией футбола правил организации.

«Российский футбольный союз направил в ФИФА протест в связи с нарушением Украинской ассоциацией футбола правил организации, а именно — демонстрации на форме национальной сборной изображения Крыма в составе Украины», — сообщает пресс-служба РФС.

Также отмечается, что ещё один протест был направлен по фактам высказываний представителей украинской федерации, разжигающих рознь в отношении российских граждан.

Напомним, что УАФ выпустила комплект формы для товарищеских матчей, на которых Крым изображён в составе Украины.

За право выхода на ЧМ-2022 в Катаре сборная Украины встретится со сборной Уэльса. Игра пройдёт 5 июня. Начало — в 19:00 мск.

Ранее министр спорта Олег Матыцин высказался о возможном включении Федерации футбола Крыма в РФС.