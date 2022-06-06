Динияр Билялетдинов: уверен, что УАФ приказали сверху написать про Россию

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Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов считает, что Украинская ассоциация футбола опубликовала обращение к России по приказу сверху.
Динияр Билялетдинов: уверен, что УАФ приказали сверху написать про Россию
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«Более чем уверен: УАФ просто приказали сверху написать такое и попытаться в очередной раз задеть сборную России, и федерация банально выполнила приказ. Это уже напоминает истерику на всех фронтах. Бесполезный якобы патриотический замах, выхлопа из которого ноль. Разумеется, реагировать на такие проявления не стоит», — заявил Динияр Билялетдинов в интервью RT.

Ранее Динияр Билялетдинов отреагировал на слова Украинской ассоциации футбола в адрес сборной России.

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