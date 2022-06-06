Колосков: Украина постоянно скатывается на какие-то провокационные действия

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на слова Украинской ассоциации футбола в адрес сборной России.

«Всё это звенья одной цепи. То они делают форму с изображением Крыма, то наносят бандеровские надписи на футболки. Теперь последовало такое обращение. Этим занимаются люди-провокаторы. Просто обратите внимание, как в России отреагировали на неудачу соседей в матче с Уэльсом. Не было ни злорадства, ни едких шуток, ни оскорблений, ни наслаждения их поражением. Проиграли и проиграли. Напротив, многие сочувствуют. Это признак силы и справедливости. Украина же постоянно скатывается на какие-то провокационные действия. Это очередное подтверждение тому, что политическая ненависть проникла в спорт и футбол в частности. Вот их истинное лицо», — заявил Колосков в интервью RT.

Ранее Колосков заявил, что сборной Украины не дадут wild card для участия в ЧМ-2022.