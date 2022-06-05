Автогол Ярмоленко и сейвы Хеннесси: Украина проиграла Уэльсу в финале стыков и не смогла пробиться на ЧМ по футболу

Сборная Украины потерпела поражение от национальной команды Уэльса в финальном стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира в Катаре. Единственный мяч в игре был забит в середине первого тайма: после подачи Гарета Бэйла со штрафного Андрей Ярмоленко срезал мяч в свои ворота. У подопечных Александра Петракова было немало шансов сравнять счёт, но они так и не сумели пробить поймавшего кураж Уэйна Хеннесси.

Перед началом последних стыковых матчей в Европе за право поехать на чемпионат мира — 2022 в Катаре мало кто ставил на то, что успеха добьётся сборная Украины. Предполагалось, она находится не в лучшей форме, ведь футболисты, выступающие в местном национальном первенстве, в этом году ещё не выходили на поле в официальных встречах и были лишены нормальной подготовки.

Однако на деле подопечные Александра Петракова в Глазго легко обыграли Шотландию (3:1) и вполне могли обеспечить себе более комфортную разницу в счёте. Следом их ждало более серьёзное испытание в лице Уэльса во главе с Гаретом Бэйлом, мечтающим вывести свою команду на первенство планеты впервые с 1958-го.

Да и настрой валлийцев был максимально серьёзным. Тот же Бэйл подчеркнул, что сочувствует Украине, но тоже хочет отправиться на мундиаль.

Соседи также были готовы сделать всё ради успеха. Например, наставник жовто-блакитных Петраков перед игрой подчёркивал: за них переживает вся страна.

«Ребятам писали очень много сообщений со словами поддержки... Наш президент привёз флаг Украины. Мы его в раздевалке повесим перед игрой. Думаем о том, как сделать счастливыми своих болельщиков», — цитирует специалиста Tribuna.

Однако если изучать статистику коллектива в отборочных раундах ЧМ, то шансов у него было немного. До того он четыре раза принимал участие в стыках и неизменно терпел поражение.

Между тем в РФС всего за пару часов до решающего матча направили протест в ФИФА в связи с изображением на форме соседей Крымского полуострова и высказываниями представителей украинской федерации, разжигающих рознь в отношении граждан России.

Первый тайм получился крайне противоречивым. С одной стороны, подопечные Петракова владели явным преимуществом. С другой — открыть счёт благодаря курьёзному розыгрышу стандарта удалось коллективу Роба Пейджа.

Жовто-блакитные активно начали встречу и уже на третьей минуте сумели отличиться. Александр Зинченко отметился прямым ударом со штрафного. Однако судья Матеу Лаос взятие ворот отменил, поскольку просил разыгрывать его исключительно по свистку.

Затем инициатива ненадолго перешла к валлийцам. Однако они действовали достаточно прямолинейно — проходы по флангам и забросы в штрафную на высокого Киффера Мура. Соперники спокойно справлялись с этой угрозой. Не слишком заметен на правом краю был и Бэйл, за которым внимательно присматривал Виталий Миколенко.

Зато быстрые атаки украинцев смотрелись куда интереснее. Получая пространство на чужой половине, они плели красивые комбинации в одно-два касания и старались проникнуть в штрафную. Зинченко, Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков доставляли немало проблем визави.

Но выше всяких похвал действовал Уэйн Хеннесси. До перерыва он парировал два неприятных выстрела Зинченко с дальней дистанции. Также он своевременно выбежал навстречу Цыганкову в эпизоде с выходом один на один и вынудил его промахнуться. Правда, арбитр на линии зафиксировал офсайд.

А на 34-й минуте абсолютно не вытекающий из логики игры мяч забили хозяева. Они заработали достаточно опасный стандарт, и Бэйл попытался выполнить подачу. Однако на пути снаряда оказалась голова Ярмоленко, который, к ужасу партнёров, переправил его в сетку.

Правда, вскоре капитан чуть не реабилитировался, едва не заработав пенальти, но Лаос вместе с помощниками на VAR посчитали, что Аллен в штрафной не сбивал полузащитника, а действовал по правилам.

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Во втором тайме у Украины не было другого выхода, кроме как идти вперёд в полном составе. Уэльс же такая манера игры полностью устраивала. Британцы надёжно оборонялись и при любой удобной возможности проводили излюбленные фирменные контратаки. Так, в ходе одной из них Аарон Рэмси после аккуратной передачи Мура чудом не попал в створ.

Давление гостей становилось всё более серьёзным. Они плели комбинации на чужой половине и пытались найти бреши в защите соперника. Зачастую это удавалось, но продолжал выше всяких похвал действовать Хеннесси. Например, он чудом парировал выстрел Цыганкова в упор, а Яремчук на добивании не попал в створ. Спустя пару минут Богдан едва не вывел Ярмоленко один на один, но Бен Дэвис в последний момент подстраховал партнёров.

Подопечные Пейджа ответили ударом Дэниела Джеймса из пределов штрафной с рикошетом, после которого мяч чуть не спланировал в сетку.

Петракову было бы логично как можно раньше провести замены, чтобы поддерживать высокий темп на чужой половине, но он обновил состав лишь за 20 минут до финального свистка. Специалист полностью ротировал опорную зону, вместо Тараса Степаненко и Малиновского бросив в бой Сергея Сидорчука и Николая Шапаренко. А чуть позже на поле появились Михаил Мудрик и автор победного гола в 1/8 финала Евро-2020 с Швецией Артём Довбик.

Но шансы отличиться скорее имелись у хозяев. Чего стоит хотя бы момент Бреннана Джонсона! Молодой полузащитник только появился на поле, как после навеса с правого фланга угодил в ближнюю штангу. Тут же Бэйл мог поставить точку, но после его мощного выстрела в упор Георгий Бущан чудом успел сложиться.

Валлийцев же продолжал выручать Хеннесси, проведший матч жизни. На 84-й минуте он каким-то чудом справился с ударом свежего Довбика с нескольких метров.

В концовке сборная Украины перешла на навал, но так и не сумела огорчить поймавшего кураж голкипера. Таким образом, она и с пятой попытки не смогла пробиться на ЧМ через стыки. А вот Уэльс впервые с 1958-го отобрался на первенство планеты благодаря курьёзному автоголу и сыграет в одной группе с Англией, Ираном и США.