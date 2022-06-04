Манчини назвал Германию фаворитом ЧМ-2022 в Катаре

Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини дал комментарий перед матчем с командой Германии в первом туре группового этапа Лиги наций УЕФА.

«Германия и Англия — две сильнейшие сборные на данный момент. У них отличные игроки. Наша команда очень изменилась, и поэтому мы сильно рискуем», — цитирует Манчини УЕФА.

По мнению специалиста, сборная Германии наряду с Бразилией и Францией является фаворитом чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Напомним, что команды проведут матч в Болонье на стадионе «Ренато Далль’Ара». Начало — в 21:45 мск.

Ранее Франция проиграла Дании на старте Лиги наций УЕФА.