Манчини назвал Германию фаворитом ЧМ-2022 в Катаре

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Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини дал комментарий перед матчем с командой Германии в первом туре группового этапа Лиги наций УЕФА.
Манчини назвал Германию фаворитом ЧМ-2022 в Катаре
  • AP
  • © Frank Augstein

«Германия и Англия — две сильнейшие сборные на данный момент. У них отличные игроки. Наша команда очень изменилась, и поэтому мы сильно рискуем», — цитирует Манчини УЕФА.

По мнению специалиста, сборная Германии наряду с Бразилией и Францией является фаворитом чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Напомним, что команды проведут матч в Болонье на стадионе «Ренато Далль’Ара». Начало — в 21:45 мск.

Ранее Франция проиграла Дании на старте Лиги наций УЕФА.

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